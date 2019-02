Zahl der Kinder in der Stadt wird weiter steigen

Die Zahl der Kinder in Sendenhorst und Albersloh wird weiter steigen, vor allem durch Zuzug in neue Baugebiete und in Wohnungen, die ältere Menschen jungen Familien zur Verfügung stellen. Darin sind sich Susanne Darpe und Frank Peters vom Amt für Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises Warendorf einig. Die beiden Fachleute waren am Dienstagabend im Ausschuss für Schule und Soziales zu Gast, um zu unterstreichen, wie wichtig und dringlich die Schaffung neuer Kita-Plätze in Sendenhorst ist. Dass solche derzeit fehlen, sei für Politik und Verwaltung zwar eine Herausforderung, aber grundsätzlich „eine sehr schöne Angelegenheit“, erklärte Susanne Darpe. Denn für die weitere Entwicklung einer Stadt sei eine steigende Kinderzahl immens wichtig.

Das Problem bei der sogenannten Kindergartenbedarfsplanung: Der Zuzug junger Familien mit Kindern sei schwer planbar, erklärte Frank Peters. Deshalb könnten sich das Jugendamt des Kreises und die Stadtverwaltung mittelfristig nur bedingt darauf einstellen, ausreichend Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. Und auch der Bedarf an Betreuungsmodellen in den unterschiedlichen Altersstufen sei schwer prognostizierbar. So liege die Nachfrage nach Kita-Plätzen für die bis zu Dreijährigen in Sendenhorst im Moment um zehn Prozent über dem Durchschnitt in den übrigen Kommunen des Kreises Warendorf.

Beschlossen ist wie berichtet, dass der Maria-Montessori-Kindergarten erweitert wird, um weitere 25 Kinder aufnehmen zu können und der Gruppe, die derzeit vor allem im Mehrzweckraum untergebracht ist, sachgerechte Räumlichkeiten zur Verfügung stellen zu können. In dieser Kita werden künftig fünf Gruppen betreut.

Doch das wird nicht reichen, waren sich die Verantwortlichen einig. „Wir gehen von weiteren Steigerungen aus“, erklärte Frank Peters. Ein neuer Kindergarten muss also her. Bis dahin soll in den Räumen der Kindergruppe an der Hermann-Löns-Straße eine Übergangslösung geschaffen werden.

Die katholische Kirchengemeinde hat sich angeboten, einen weiteren Kindergarten zu bauen. Die Details sind aber noch nicht geklärt. „Wir diskutieren derzeit über mehrere Flächen“, erklärte Bürgermeister Berthold Streffing in der Ausschusssitzung. Denn für eine neue Kita muss unter anderem Planungsrecht geschaffen werden. Wie schnell das alles geht, ist unklar.

Die FDP-Fraktion brachte in der Sitzung die Einrichtung eines Waldkindergartens ins Spiel und hat dafür auch bereits eine Fläche im Blick. In einer solchen Einrichtung sind die Kinder überwiegend draußen. In anderen Orten des Kreises gibt es solche Wald-Kitas für maximal 20 Kinder, auch in mobilen Bauwagen. In Telgte ist ein solches Vorhaben gescheitert, erklärte Susanne Darpe.

Grundsätzlich finden sowohl das Jugendamt als auch die Stadtverwaltung Waldkindergärten gut – aber als zusätzliches Angebot. Denn „die Hürden sind sehr hoch“, machte Susanne Darpe deutlich. Das Genehmigungsverfahren sei sehr aufwändig und bis zum 1. August kaum abgeschlossen. Die Betreuungszeiten seien zudem eingeschränkt und mit 25 bis maximal 35 Stunden weit geringer als in einer Regel-Kita.