Facettenreiche Darstellung

Aktualisiert, in neuem Format und im neuen, identifikationsstiftenden Corporate-Design präsentiert sich seit heute die Bürgerinformationsbroschüre der Stadt Sendenhorst. In Zusammenarbeit mit dem auf solche Infobroschüren spezialisierten BVB-Verlag und finanziert durch Werbeeinnahmen von Sendenhorster und Albersloher Gewerbetreiben ist ein Info-Paket entstanden, dass eine 64-seitige Broschüre, eine vierseitiges Einlageblatt mit einem Register zu Vereinen und Verbänden sowie eine vierseitige Kurzinformation zum Thema Klimaschutz (siehe Info-Kasten) enthält.

Nach fünf Jahren sei es an der Zeit gewesen, die Broschüre zu aktualisieren, erklärt Bürgermeister Berthold Streffing bei der Vorstellung des neuen Info-Materials. Dazu hat die Verwaltung wieder den BVB-Verlag in Boot geholt, der die Stadt schon seit 1992 bei der Erstellung der Broschüre unterstützt.

In einer Auflage von 2000 Exemplaren steht das neuen DIN-A4-Heft nun zur Verfügung. Es liegt im Bürgerbüro im Rathaus, in der Nebenstelle in Albersloh oder auch im Seniorenbüro aus. Das Heft kann aber auch über die Website der Stadt online gelesen werden. Neubürger bekommen die Informationen im Begrüßungspaket der Stadt ausgehändigt.

„Dadurch, dass wir im vergangenen Jahr den Prozess für das neue Corporate-Design abschließen konnten, hat sich die Abstimmung mit dem Verlag, was Format und Layout angeht, sehr unkompliziert gestaltet“, führt Annette Görlich, Wirtschaftsförderin der Stadt, bei der Vorstellung aus. Und auch Nils Bauer vom BVB-Verlag, ist mit dem Ergebnis hoch zufrieden: „Es ist ein warmherziges Design, das den Leser mitnimmt. Und inhaltlich ist für jeden etwas dabei.“ Für das DIN-A4-Format spreche, dass ein besserer Lesefluss und mehr Gestaltungsmöglichkeiten gegeben sind.

Da das neue Paket auch die Kurzbroschüre „Klimaschutz“ umfasst, versteht es sich fast von selbst, dass die Broschüre klimaneutral produziert wurde, unterstreicht Bauer.