Mit dem Elektroauto zum Bus

Es geht darum, eine weitere Lücke zu schließen. Darin waren sich am Freitagmorgen Bürgermeister Berthold Streffing und Gregor Speer , stellvertretender Leiter des Verkehrsmanagements der Regionalverkehr Münsterland (RVM), an der Bushaltestelle am Rathaus einig. Die Stadt wolle, so der Bürgermeister, so klimafreundlich wie möglich sein. Das sei im Leitbild verankert.

Und deshalb steigen die Stadt, die RVM und das Unternehmen „Teilautos“ aus Beckum in Sendenhorst in das Carsharing ein. Und zwar mit einem Elektro-Kleinwagen. Eine Ladesäule gibt es seit einigen Jahren in der Stadt, eine weitere soll in Albersloh folgen. Wichtig sei auf dem Land ein umweltverträglicher Mix der Mobilität, zu dem Streffing neben Bussen, E-Autos und Fahrrädern (E-Bikes) auch die WLE zählt, für die er auf eine baldige Reaktivierung für den Personenverkehr hofft.

E-Mobilität sei wichtig, betonte auch Wolfgang Huth, im Rathaus unter anderem für Umweltfragen verantwortlich. Das neue E-Auto zum Teilen solle deshalb auch zum Kennenlernen dienen und Menschen dazu animieren, auf ein Elektroauto umzusteigen.

Bei den Bussen sei die RVM noch nicht soweit, erklärte Gregor Speer auf Nachfrage der WN. Was im Stadtverkehr von Münster möglich sei, sei bei den weiten Strecken auf dem Land noch nicht machbar. „Die Hersteller sind noch nicht so weit.“ Die RVM beteiligt sich auch deshalb am Sendenhorster Carsharing, um Menschen in etwas entfernteren Wohnlagen die Möglichkeit zu geben, mit dem E-Auto zur nächsten Bushaltestelle zu fahren. Denn: „In Sendenhorst gibt es ja ein super Angebot für den ÖPNV“, sagte Speer. Im Kern gehe es aber um die Frage, wie Menschen ohne ein eigenes Auto mobil sein können. Dazu brauche es auch ein Zubringer-System. Und da sei das E-Auto eine Alternative.

► Wer sich für das Carsharing und dessen Modalitäten oder für das Kennenlernen des E-Autos interessiert, der wird am Dienstag, 12. Februar, um 18.30 Uhr im Kommunalforum ausführlich informiert.