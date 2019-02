Nach zehn Jahren schließt die Galeristin Dr. Lydia Brüll „aus gesundheitlichen Gründen“ zum Monatsende ihre Kunstgalerie an der Hoetmarer Straße 34. Das hat sie den WN gestern mitgeteilt. Dabei blicke sie auf „spannende Jahre in Sendenhorst“ mit einer Fülle von Ausstellungen und Veranstaltungen zurück. „Eine Kunstgalerie zu eröffnen und in Ausstellungen spannende künstlerische Positionen zu präsentieren, ist ein faszinierendes Unternehmen. Dies war stets ein Traum von mir. Und Träume soll man sich, wenn möglich, erfüllen“, erklärt die Galeristin.

Diesen Schritt sei sie vor knapp zehn Jahren in den großen, Licht durchfluteten Räumen der Druckerei Erdnuss gegangen. „Dabei bemühte ich mich, meiner Ausrichtung treu zu bleiben: neben meinen eigenen Bildern jungen Künstlern eine Plattform für ihre künstlerische Weiterentwicklung zu bieten und in Form von Symposien, Vorträgen, Konzerten die vielgestaltigen Möglichkeiten der Kunst lebendig werden zu lassen“, so Lydia Brüll. Kunst sei „wie eine offene Tür, die uns eine erweiterte Sicht auf die Welt ermöglicht und unser Lebensgefühl bereichert“, erklärt sie.

Nun blicke sie „auf einen schönen Lebensabschnitt zurück“. Ihr Dank gelte den vielen Besuchern und Künstlern, „mit denen ich hier zusammenkommen durfte“, sowie Bernhard Erdmann und Gisbert Annuß, die ihr während der Zeit „ein Zuhause voll menschlicher Atmosphäre boten und mir jederzeit hilfreich zur Seite standen“, so Lydia Brüll.

Ab April werde die Agentur „S-Works“ von Ludger Sandknop, die derzeit ihren Sitz noch in Albersloh hat, die Räume der Galerie nutzen, teilt Lydia Brüll abschließend mit.