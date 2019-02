Wo gehobelt wird . . .

In der Tischlerei Kofoth kann es auch mal laut werden. Wenn die große Formatkreissäge im Einsatz ist, setzen die Mitarbeiter freiwillig ihren Gehörschutz auf. Ein Brett wird millimetergenau auf Pass geschnitten. Schließlich muss es sich hinterher wie ein Puzzlestück genau montieren lassen. „Präzision ist natürlich sehr wichtig“, weiß Markus Neufert , der bei Kofoth als Tischler arbeitet – seit mittlerweile 25 Jahren – und immer noch sagt: „Ich mag meinen Beruf.“

Ob der Beruf korrekt als Tischler oder Schreiner bezeichnet werden muss, ist in der Werkstatt nebensächlich. „Ich glaube, in Süddeutschland bezeichnet man den Beruf öfter als Schreiner“, mutmaßt Markus Neufert, und Meister Walter Kofoth meint: „In Nord- und Westdeutschland ist der Tischler geläufiger – das Berufsbild in beiden Fällen aber gleich.“

Nachdem das geklärt ist, erzählt Markus Neufert von seinem Beruf, den er besonders wegen seiner Vielfältigkeit schätze. „Bei uns wird noch sehr viel handwerklich gearbeitet“, sagt er mit Blick auf große Firmen, die oft auf Automatisierung setzten. Auch wenn bei Kofoth mit moderner Technik gearbeitet wird, sind Improvisationstalent und handwerkliches Geschick sehr gefragt. „Wir stoßen bei unseren Kunden oft auf bauliche Gegebenheiten, denen die Möbel angepasst oder Umbauten gemacht werden müssen“, weiß Markus Neufert und sagt: „Langweilig wird der Beruf nie.“ Und natürlich müsse man sich auf die Kunden und deren unterschiedliche Geschmäcker einstellen. „Das fängt mit der Beratung an“, erklärt Walter Kofoth den ersten Schritt bis zur Fertigstellung eines Auftrags. „Dann wird geplant, der Plan vorgestellt, kalkuliert und schließlich umgesetzt.“

„Wir bekommen ein Feedback von unseren Kunden“, nennt Markus Neufert einen der Gründe, warum sein Beruf so befriedigend sei. „Manchmal sprechen uns Kunden auch noch nach Jahren auf eine Arbeit an“, freut den Tischler die Wertschätzung. „Wir produzieren hier ja keine Wegwerfmöbel, sondern setzen auf Langlebigkeit.“

Seine Ausbildung machte Markus Neufert in einem Fensterbaubetrieb in Rinkerode. „Dann habe ich mein Fachabitur gemacht und mich für ein Semester Bauingenieurswesen eingeschrieben“, erzählt der Albersloher. Doch dabei habe er schnell gemerkt, dass ihm das zu theoretisch ist und er lieber handwerklich tätig sein wollte. „Es ist schön, nach der Arbeit zu sehen, was man geschafft hat“, beschreibt er das Gefühl zum Feierabend.

Ob Kücheneinbau, Möbelfertigung, Reparatur oder auch einfach mal der Austausch eines Rollladengurtes – jeden Tag warten andere Aufgaben auf den Tischler. Und gerade das sei es, was Markus Neufert an seinem Beruf schätze – neben dem Umgang und der Haptik des Werkstoffs Holz. „Von den heimischen Hölzern verarbeite ich am liebsten Eiche“, sagt er. Und vom Geruch des Arbeitsmaterials schwärmt der 47-Jährige: „Ob Kiefer, Nussbaum oder andere Hölzer – davon hat man nie die Nase voll.“ Hinzu kämen die natürlichen Öle, mit denen die Hölzer bearbeitet werden.

Präzise, flexibel, vielfältig, kreativ, individuell sind nur einige der Adjektive, die bei der Berufsbeschreibung „Tischler“ fallen. Auch „schnell“ ist dabei nicht unwesentlich. Also setzt Markus Neufert wieder seinen Gehörschutz auf die Ohren, stellt die Kreissäge an und schneidet ein Brett auf Pass – schließlich will er am Ende des Tages wieder sehen, was er geschafft hat.