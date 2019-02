Ein fester Bestandteil des jährlichen Kulturprogramms der Sendenhorster „Freunde der Kirchenmusik“ ist eine kulinarische Kultur- und Orgelfahrt. Nach den eindrücklichen Erfahrungen der vergangenen Fahrten nach Thüringen, Mecklenburg und Franken soll es in diesem Jahr in den Norden Deutschlands und in die benachbarten Niederlande gehen.

Ein zentraler Aspekt der sehr musikalisch gestalteten Fahrt wird die Begegnung mit dem Schaffen des legendären norddeutschen Baumeisters Arp Schnitger sein, dessen Todestag sich 2019 zum 300. Mal jährt. Schnitgers Instrumente gehören zu den wertvollsten Hinterlassenschaften der Orgelbaukunst in der Region, heißt es in der Ankündigung.

Erster Anlaufpunkt wird die Provinzhauptstadt Groningen. Neben einigen bemerkenswerten Orgeln bietet Groningen auch eine bildhübsche Altstadt, die mit ihrem Markt, ihren Cafés und Geschäften zum Bummeln und Verweilen einlädt. Der niederländische Orgelsachverständige Henk de Vries wird als Experte und Orgelvirtuose wichtige Orgeln der Stadt vorstellen, unter anderem die wertvolle Schnitger-Orgel der Pelstergasthuiskerk und die Orgeln der großen Martinikerk im Zentrum der Stadt.

Am Samstag steht Wilfried Dahlke, Leiter des Organeums in Weener, als Sachverständiger und Begleiter zur Verfügung und wird mit der Gruppe im Rahmen einer Ostfriesland-Exkursion Orgeln in Pilsum, Marienhafe (besterhaltene Barockorgel Ostfrieslands) und Norden (große Schnitger-Orgel der Ludgeri-Kirche) aufsuchen. Als weitere Höhepunkte der Fahrt sind eine Besichtigung der renommierten Orgelbauwerkstatt Ahrend in Leer sowie der Besuch eines Chorkonzertes in Oldenburg vorgesehen.

Aber es soll nicht nur von einer Orgel zur anderen gehen, sondern auch Zeit zum Bummeln und für kulinarische Genüsse zur Verfügung stehen, wobei für letzteres unter anderem die komfortable Unterbringung im Vier-Sterne-Hotel „Faldernpoort“ in Emden als Garant gelten dürfte.

Die Kosten für Fahrt, Besichtigungen, Führungen, Eintritte, Unterbringung und drei Abendmenüs sind im Reisepreis von 249 Euro pro Person enthalten. Interessenten können sich bei dem Organisator der Reise, Heinz Braunsmann, ✆ 0 25 26 / 34 87, melden. Anmeldeschluss ist Samstag, 9. März. Insgesamt sind maximal 32 Plätze verfügbar, bei zu großer Nachfrage entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen.