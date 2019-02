Bereits am Sonntag, 10. März, wartet mit der Eröffnungsfeier einer der Höhepunkte auf die Teilnehmer. Neben der Verleihung der Bernhard-Kleinhans-Plakette wird ein Vortrag von Pfarrer i.R. Michael Stier aus Celle auf dem Programm stehen. Stier hat sein Referat mit dem Titel „Das wird man ja noch sagen dürfen“ überschrieben. Dieser Satz, der immer öfter zu hören sei, signalisiere einen Tabubruch, erklärt Professor Dr. Herbert Ulonska bei der Vorstellung des Programms. „In diesem Satz wird unterschwellig angedeutet, dass der folgende Inhalt eigentlich nicht ausgesprochen werden darf“, so Ulonska. Doch der, der ihn benutzt, sei der Meinung, dass man es doch eigentlich sagen müsse. In letzter Zeit seien immer mehr solcher oder ähnlicher Aussagen in aller Öffentlichkeit zu hören. Daher habe sich der Arbeitskreis entschlossen, in diesem Jahr zu hinterfragen, wie mit diesen Tabubrüchen umgegangen wird – auch in der Kirche. Daran schließe sich auch die Frage an, ob die christlich-jüdischen Gesellschaften, die sich um Annäherung und Aufklärung bemüht hätten, erfolgreich gearbeitet hätten.

Pfarrer Michael Stier beleuchtet die Geschichte des Antisemitismus seit 1945. Besorgt zeigt er auf, dass unter dem Vorwand des Eintretens für Meinungsfreiheit immer wieder rassistische und antisemitische Positionen vertreten werden.

Am Dienstag, 12. März, möchte Professor Dr. Reinhold Mokrosch aus Osnabrück ab 19 Uhr mit Anwesenden über „Antisemitismusprävention – wie kann das gelingen?“ ins Gespräch kommen. Dabei wird es auch darum gehen, welche Möglichkeiten schon Schulen haben.

Am Freitag, 15. März, folgt ein Filmabend. Gezeigt wird „Foxtrott“, ein israelischer preisgekrönter Antikriegsfilm, der die israelische Gesellschaft durchaus spalte, teilen die Organisatoren mit. Nach dem Film, der in Zusammenarbeit mit dem Cinema Ahlen und der VHS gezeigt wird, werden Dr. Monika Friedrich und Gerd Wilpert über seine Aussage diskutieren.