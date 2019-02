Zum zweiten Mal kommt der Autor Norbert Nientiedt mit dem Gitarristen Bernard Lammerding zu einer Lesung mit Musik ins St.-Josef-Stift. Im Rahmen der Patientenkulturreihe sind die beiden Künstler am morgigen Dienstag um 18.30 Uhr im Spithöver-Forum des Krankenhauses zu Gast.

Der Mensch mit seinen liebenswerten Macken und Marotten ist Norbert Nientiedts liebstes Studienobjekt. Scheinbar beiläufige Begegnungen im Alltag verpackt er in amüsante und hintergründige Geschichten, die er gerne mit einem Augenzwinkern erzählt, heißt es in der Ankündigung. Nientiedt berichtet von Menschen, die anderen ihr Lächeln schenken, von Unbekannten, die ihm bedingungslos zur Seite stehen oder trotz Obdachlosigkeit seine Geschäftspartner werden.

Mit seinen wahren Begegnungsgeschichten, die er unter dem Thema „Tu doch was“ zusammengestellt hat, gibt er den Anstoß, selbst aktiv zu werden und öfter die Initiative zu ergreifen. „Die Zuhörer erfahren so in scheinbar unbedeutenden Alltagssituationen große Offenheit, Dankbarkeit, Trauer, aber vor allem Glück“, heißt es weiter. Kleine Gesten führen zu wertvollen Veränderungen, meint Nientiedt, der bis zu seiner Pensionierung als Schulseelsorger an der Hildegardisschule in Münster tätig war. Seine Kurztexte wechseln sich mit thematisch passenden Songs und Evergreens der Rock- und Popgeschichte ab.

► Der Eintritt ist frei. Das Spendenschweinchen für die ehrenamtliche Kulturarbeit des „Freundeskreises für Musik“ darf gefüttert werden.