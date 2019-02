Zum Glück hatte er schon Gurte

Ulrich Möllers regiert als Prinz Uli II. in dieser Karnevalssession die Sendenhorster und Albersloher Närrinnen und Narren. Am 4. März wird er vom Prinzenwagen der „KG Schön wär’s“ sein Volk grüßen. Der ist deutlich größer als sein erstes eigenes Auto, welches wahrscheinlich gleich mehrmals hineinpassen würde: ein VW Käfer 1302 in blau. Gerade 18 Jahre alt, hatte er sich genügend Geld für das Gefährt zusammengespart, das ihn zuverlässig gar bis nach Kroatien brachte. Nach knapp einem halben Jahr gab es dann aber ein jähes Ende mit Schrecken.

„Ich war damals noch in der Lehre zum Elektroinstallateur und musste zur Berufsschule nach Werne“, erzählt Ulrich Möllers, der damals in Drensteinfurt wohnte. Die Busverbindung sei sehr schlecht gewesen, weshalb er sich entschied, sein Geld in ein Auto zu investieren. „Es gab nur einen Bus, der um sieben Uhr hinfuhr und um 14 Uhr wieder zurück. Da musste man stundenlang warten, wenn mal etwas ausgefallen war“, so Möllers. Außerdem sei dieser natürlich auch immer dementsprechend voll gewesen.

Da war das eigene Auto die bequemere Variante – zumindest, was die Flexibilität anging. „Nach dem heutigen Stand hatte der Käfer im Prinzip nichts. Die Fenster waren zum Runterkurbeln, keine Zentralverriegelung – gar nichts“, sagt Ulrich Möllers. Sicherheitsgurte seien aber bereits vorhanden gewesen. Seit 1970 bestand in Deutschland bereits die Gurtpflicht für den Fahrer und den Beifahrer. Im Jahr 1976, in dem Ulrich Möllers sich sein erstes Auto zulegte, wurde diese Regelung auf alle Mitfahrer im Pkw ausgeweitet.

Die waren mit großer Wahrscheinlichkeit auch mit dafür verantwortlich, dass bei der letzten Fahrt mit dem Käfer nichts Schlimmeres passiert ist. „Ich wurde zum Wehrdienst einberufen und spielte damals Fußball in der ersten Mannschaft des SV Drensteinfurt. Nach meinem letzten Spiel wollten wir noch etwas Abschied feiern und nach Ahlen fahren“, erinnert sich Möllers, der an diesem Abend nicht selbst am Steuer saß. Auf der alten B 58, die zu dieser Zeit noch eine sehr kurvenreiche Strecke gewesen sei, kam das mit vier Mann besetzte Auto von der Straße ab.

„Wir sind dann bestimmt 70 Meter auf dem Dach gerutscht, aber zum Glück ist niemandem was passiert.“ Ein Landwirt kam zur Hilfe und schleppte das Auto auf seinen Hof. Am nächsten Morgen schaute er sich dort das Auto an: Totalschaden. Das sei aber verschmerzbar gewesen, denn die Hauptsache war natürlich, dass niemand zu Schaden gekommen sei. Zur Bundeswehr ging es dann halt ohne eigenen Wagen.

„Bis dahin hatte ich noch keine Reparaturen machen müssen, und er wäre bestimmt noch viel weitergefahren. Der Käfer war sehr zuverlässig“, sagt Ulrich Möllers, der mit seiner Wahl sehr zufrieden war. So ist ihm vorwiegend eine Tour noch im Kopf geblieben: der Sommerurlaub in Kroatien. „Das war schon ein Erlebnis. Alle haben im Vorhinein gesagt: Wie kannst du das mit dem Käfer machen?“.

Die größte Herausforderung der Fahrt sei der „Wurzenpass“ gewesen, ein Alpenpass mit einer Steigung von bis zu 18 Prozent, der über die Karawanken zwischen Kärnten in Österreich und der Gorenjska in Slowenien führt. Seit 1991 kann dafür der Karawankentunnel genutzt werden, aber Ulrich Möllers musste noch den Weg über die Berge nehmen. „Dort stand schon immer ein Abschleppwagen und hat alle, die es nicht geschafft haben, hochgezogen. Ich hatte keine Probleme: Der Käfer ging da schnurstracks hoch den Pass!“

Insgesamt denkt Ulrich Möllers, trotz der kurzen Zeit, positiv an sein erstes Auto zurück: „Damals war das einfach gut, und es gab auch nicht großartig etwas anderes.“ Ein zuverlässiges Auto für den kleinen Mann sei es gewesen. Manchmal denke er aber auch: „Mann, was hast du da für ein Auto gehabt?“. Besonders auf das Kratzen bei Kälte und das ständige Wischen mit einem Tuch, aufgrund der fehlenden Lüftung, könne er heute gut verzichten. Für eine Spritztour auf dem Sonntag käme der Käfer aber wohl noch in Frage.

Jetzt blickt der Karnevalsprinz erstmal auf seine Fahrt mit dem Prinzenwagen. Derzeit bekommt dieser ein neues Gewand, und auch der Prinz hilft fleißig mit. Dabei konnte er auch schon zur Probe seinen Platz hoch oben auf dem Wagen einnehmen: „Das schaukelt noch mehr als der Käfer, vor allem in der Höhe.“