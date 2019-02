Gasteltern dringend gesucht

Auch im Jahr 2019 soll für Kinder aus Weißrussland eine Ferienfreizeit, die in der Zeit vom 4. bis zum 27. Juli in Sendenhorst, Albersloh, Drensteinfurt und Rinkerode stattfindet, organisiert werden. Leider steht aus gesundheitlichen Gründen ein Gastelternpaar nicht mehr zur Verfügung, teilt das Organisationsteam mit. Deshalb wird nun ein neues Gastelternpaar gesucht, das bereit ist, zwei Mädchen im Alter von acht bis zwölf Jahren für etwa drei Wochen aufzunehmen.

Die Organisation dieser Ferienfreizeit hat in den vergangenen Jahren den Kindern aus Weißrussland sehr viel gegeben und auch den Gasteltern große Freude und Anerkennung gebracht, so Barbara Jeiler , die Sprecherin der Initiative. Das ganze Jahr über freuten sich die acht- bis zwölfjährigen Kinder aus Tichinitschi in Weißrussland auf diesen Aufenthalt. Der Urlaub stärkt die Konstitution der Kinder, die durch die radioaktive Belastung durch das Reaktorunglück in Tschernobyl im Jahr 1986 nach wie vor permanent geschwächt wird.

Die Gasteltern müssen den Kindern kein besonderes Programm bieten, erklären die Organisatoren. Vielmehr sollen sie in den familiären Tagesablauf integriert werden. Neben Familienanschluss, einem Schlafplatz und Essen, müssten sie die Kinder lediglich zu den Treffen des Vereins bringen. Den Kindern wird dort ein umfangreiches Programm geboten wie Schwimmen, Freizeitpark, Zoo, geführte Waldbesuche und auch Fahrradtouren.

Russischkenntnisse sind nicht erforderlich, auch wenn die Kinder kaum Deutsch sprechen. Die Kinder verstehen aber schon einiges, da in der Schule etwas Deutsch unterrichtet wird. Die Gasteltern erhalten von der Initiative auch ein „Wörterbuch“ mit den geläufigsten Worten und Redewendungen, die im Alltag angewendet werden.

Darüber hinaus stehen zwei Betreuerinnen aus Weißrussland immer zur Verfügung. Vor Eintreffen der Kinder erhalten die Gasteltern ausführliche Informationen. Auch mit bereits erfahrenen Gasteltern können Interessierte Gedanken austauschen oder mögliche Bedenken aus dem Weg räumen.

Für die Kinder wird vom Initiativkreis eine Kranken- und Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Als Gasteltern eignen sich hervorragend auch Großeltern.

So kann man helfen: Wer als Gasteltern zwei Kinder aufnehmen will, kann sich unter ✆ 0 25 35 / 590 bei Barbara Jeiler melden.