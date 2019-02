Endspurt für die Antworten

Endspurt! Die groß angelegte Bürgerbefragung des „GUGL“-Projektes geht in die heiße Schlussphase. „GUGL“ steht für „Gut und gemeinsam leben in Sendenhorst – in jedem Alter!“. Wie ist die Lebenssituation heute? Und welche Wünsche und Anregungen haben die Bürger für die Zukunft? Um diese Fragen dreht sich die Bürgerbefragung, für die die Stadtverwaltung alle Haushalte in Sendenhorst und Albersloh angeschrieben hat. Die Auswertung übernimmt die Fachhochschule Münster . Trägerin des Projektes ist die „Heinrich-und-Rita-Laumann-Stiftung“.

Am Freitag informierte sich Bürgermeister Berthold Streffing am „GUGL“-Stand auf dem Wochenmarkt über den bisherigen Verlauf der Fragebogenaktion. „Die Bürger zeigen großes Interesse an dem Projekt und beteiligen sich gerne an der Befragung“, so die Auskunft von Verena Klein. Sie und weitere Studenten betreuten den „GUGL“-Stand an allen Marktterminen im Februar.

Eine Marktbesucherin kommt an den Stand und gibt ihren ausgefüllten Fragebogen ab. „Wenn man in der Stadt etwas bewegen will, dann muss man bei der Befragung mitmachen“, ist sie überzeugt. Claus Fronholt, der mit Enkel Floris auf dem Markt unterwegs ist, ergänzt: „Beim Ausfüllen des Fragebogens wird einem erst mal bewusst, was es schon alles an Angeboten in der Stadt gibt.“ „Es ist erfreulich, dass die Sendenhorster und Albersloher die Zukunft ihres Wohn- und Lebensortes aktiv mitgestalten wollen“, freut sich Markus Giesbers, der als Koordinator des Pflege- und Betreuungsnetzwerks das Projekt federführend begleitet.

Um welche Themen geht es in dem Fragebogen? Für eine gute Lebensqualität aller Generationen kommen die Wohnsituation, Teilhabe am öffentlichen Leben, Infrastruktur und Gesundheitsangebote sowie bürgerschaftliches Engagement und Freizeitmöglichkeiten in den Blick. Die Ergebnisse der Befragung werden im Frühjahr von der Fachhochschule anonym ausgewertet und bilden die Grundlage für themenbezogene Bürgerwerkstätten, die an vier Samstagvormittagen im Mai stattfinden werden und zwar in beiden Ortsteilen.

► Um eine gute Basis für die Arbeit in den Bürgerwerkstätten zu haben, können noch bis einschließlich 28. Februar Fragebögen ausgefüllt werden. Wer versehentlich keinen Fragebogen mit der Post erhalten hat, bekommt ihn auch im Seniorenbüro an der Weststraße 6 oder kann sich online an der Befragung beteiligen. Links zu den Fragebögen für Erwachsene,

Jugendliche und Kinder finden sich unter www.gugl-sendenhorst.de oder www.sendenhorst.de.