Weihnachten 2020 im neuen Haus?

Das aufwändige Verfahren hat irre lange gedauert. So lange, dass sich Uwe Giesa-Stausberg , Geschäftsführer der Grundstücksgesellschaft Sendenhorst, am Donnerstagmittag „kurz vor der Silberhochzeit“ wähnt. Doch jetzt, nachdem der Bebauungsplan in die sogenannte Offenlage – jeder kann Anregungen und Bedenken äußern – gegangen ist, gibt es eine Zielmarke. Die ersten Häuslebauer können, wenn alles glatt über die Bühne geht, das Weihnachtsfest 2020 im neuen Haus im Baugebiet Kohkamp feiern, prognostiziert Giesa-Stausberg.

Dass die Entwicklung so lange gedauert hat, hat verschiedene Gründe. Zum einen ist da die Eigentumslage. Denn neben der Stadt gehören die Grundstücke einer Eigentümergemeinschaft, mit der – wie berichtet – kurz vor dem Jahreswechsel vertragliche Vereinbarungen über die Erschließung getroffen wurden, die die Stadt übernimmt. Zum anderen ist die Lage des Baugebietes eine komplexe Angelegenheit, weil sowohl die Belange der Bahn, die künftig Menschen befördern soll, als auch die des Autoverkehrs auf der Landesstraße 586 berücksichtigt werden müssen. Um über die einzige Zufahrt in das neue Wohngebiet zu gelangen, müssen eine Abbiegespur eingerichtet und die Bahngleise überquert werden. Ampeln und eine Schrankenanlage müssen also erstellt werden.

Interessenten gibt es genug auf der Liste für die 40 Grundstücke der Stadt und die noch einmal genau so vielen der Eigentümergemeinschaft im ersten Bauabschnitt. Die Stadt und deren Grundstücksgesellschaft hoffen deshalb, dass der zweite Bauabschnitt alsbald folgen wird. Wenn der Bebauungsplan rechtskräftig ist, werde die Stadt „ihre“ Interessenten anschreiben, kündigt Bürgermeister Berthold Streffing bei der Vorstellung des Bebauungsplanes an. Bevor es aber soweit ist, ist die Politik am Zug: Sie muss den Quadratmeterpreis inklusive Erschließung sowie eventuelle Vergaberichtlinien für die städtischen Grundstücke festlegen. Das soll demnächst geschehen. Mit der Vermarktung der Grundstücke soll Mitte dieses Jahres begonnen werden. Den Verkauf übernimmt die Stadt in Eigenregie. „Das ist ausdrücklich auch der Wunsch der Politik“, erklärt der Bürgermeister.

Neun Gutachten wurden für das Baugebiet erstellt, blickt Klaus Neuhaus, Leiter der städtischen Eigenbetriebe, zurück. Auf ihn und seine Kollegen wartet nun die große Aufgabe der Erschließung. Zwei bisher nicht gesicherte Bahnübergänge am Rohrlandweg und an der heutigen Zufahrt zum Hof Witte – die übrigens die Grenze des Baugebiets markiert – werden verschwinden.

Der Beginn der Bauarbeiten für die Abbiegerspur in den Kohkamp soll dann starten, wenn die Landesstraße 586 im Mai sowieso für den Kanalbau aufgerissen und die Ortsdurchfahrt gesperrt wird – die WN berichteten. „Ein kühnes Vorhaben“, meint Neuhaus. Und: „Wir werden Albersloh extrem belasten.“ Auf der Positiv-Seite sei aber zu notieren, dass die größten Arbeiten dann bis etwa zum März 2020 erledigt sein sollen.

Die Nachfrage nach Baugrund im Umfeld von Münster ist derzeit hoch. Die Zinsen sind niedrig. Doch Letzteres sei nicht der entscheidende Faktor, so Uwe Giesa-Stausberg. Auch die infrastrukturelle Anbindung sei wichtig. Und da komme dem Personenverkehr auf der Schiene eine wichtige Rolle zu. Ein P&R-Parkplatz am zu errichtenden Haltepunkt ist eingeplant. Dennoch hofft Giesa-Stausberg, „dass mit dem Bauen nicht alle auf die WLE warten“.