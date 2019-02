Die Initiative „Stoppt den Lkw-Verkehr in Albersloh“ hat hohe Wellen geschlagen, die längst über die Dorfgrenzen hinaus geschwappt sind. Auch nach Warendorf, wohin sich einige der Initiatoren – wie gestern berichtet – auf den Weg gemacht hatten, um dem zuständigen Landrat des Kreises, Dr. Olaf Gericke , mehr als 2000 Unterschriften zu überreichen.

Hoher Einsatz

„Wir sind hohen Einsatz gefahren“, versicherte Hubertus Gärtner zur Unterschriftenaktion und machte deutlich: „Es ist notwendig, dass das Thema nicht auf die lange Bank geschoben wird.“ Ebenfalls mit angereist war Willi Berheide , der dem Landrat mit einigen Worten die Situation im Dorf schildern wollte. „Seit 71 Jahren lebe ich in Albersloh, und heute kenne ich den Ort nicht wieder – es stinkt, es ist laut, und es ist gefährlich“, befand Berheide, der sich nicht in die Reihe derer eingliedern wolle, die nichts getan hätten, wenn etwas passiert. „Ich habe mir vorgenommen, als unbequemer Mahner weiterzumachen, bis sich etwas ändert“, formulierte er.

„Ich möchte ihren Einsatz ausdrücklich loben“, begrüßte Landrat Dr. Olaf Gericke die Abordnung aus Albersloh. „2000 Unterschriften – das ist beeindruckend“, befand er und erklärte: „Wir werden mit allen zuständigen Behörden prüfen, ob und unter welchen Umständen eine Sperrung für Lkw möglich ist.“ Konkret kündigte er an, dass der Kreis dafür zunächst die Situation intensiv betrachten wolle. „Dazu werden wir eine Verkehrserhebung durchführen lassen, die insbesondere die Lkw-Ströme unter die Lupe nehmen soll.“ Die letzte Zählung des Landes von 2015 gäbe darüber leider keine näheren Aufschlüsse. Ziel der Verkehrserhebung sei es unter anderem, festzustellen, woher die „Brummis“ kommen und welche Ziele sie ansteuern. „Die Erhebung soll in diesem Frühjahr vor Beginn der Bauarbeiten und der dadurch bedingten vorübergehenden Sperrung des Ortskerns stattfinden“, erklärte der Landrat und beschrieb weitere Maßnahmen wie folgt: Es sollen ergänzende Aufnahmen aus der Luft mit Drohnenkameras gemacht werden, so dass Konflikte und auffällige Verkehrssituationen erkannt und dokumentiert werden können.

Kreis will vor und nach den Bauarbeiten messen

Wenn dann die Bauarbeiten im Ortskern begonnen haben, soll in einer zweiten Verkehrserhebung die Belastung der Ausweichstrecken geprüft werden. Auf diese Weise könne man herausfinden, welche Konsequenzen eine mögliche Sperrung für die Verlagerung der Verkehrsströme habe, also wie sie sich auf die Nachbarorte auswirke. „Natürlich müssen wir als Straßenverkehrsbehörde nicht nur einen Ort, sondern den ganzen Kreis im Blick haben“ erläuterte Gericke, der zudem einen Blick auf die seit mehreren Jahrzehnten anvisierte Umgehungsstraße warf. „Parallel sollen die Planungen für die Ortsumgehung Albersloh vorangetrieben werden“ versicherte der Landrat mit Hinweis auf das zwischen Verkehrsminister Hendrik Wüst, Bürgermeister Berthold Streffing und ihm geführte Gespräch. Sowohl die Stadt Sendenhorst als auch der Kreis Warendorf wollten demnach einen Teil der Planungsaufgaben für die Ortsumgehung übernehmen. Im Gegenzug habe der Minister zugesichert, dass das Land direkt anschließend die weitere Planung veranlasse.

Die Straßen sind zu schmal für Lkw. Foto: Volker Dörken

„Wenn ich über die Ortsumgehung rede, werde ich meist nur belächelt“, gab Willi Berheide die Reaktionen vieler Albersloher wider. Deshalb baue man nun darauf, dass die Umleitung des Lkw-Verkehrs während der anstehenden Bauarbeiten eine gute Möglichkeit aufzeige, Albersloh zu entlasten, ohne andere Ortschaften zu belasten – und diese Umleitung bis zur Realisierung einer Ortsumgehung beibehalten werde. „Für uns ist es absolut vordringlich, dass die Gefährdung für die Menschen durch den Lkw-Verkehr im Ort jetzt endlich aufhört“, erklärten die Initiatoren vor ihrer Rückfahrt ins Dorf.