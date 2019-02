29 Schwerverletzte im Jahr 2018

Verkehrssicherheit ist derzeit im Stadtgebiet ein präsentes Thema. Gestern stand dieses Thema kreis- und landesweit im Fokus. Der Landrat präsentierte die polizeiliche Verkehrsunfallstatistik. Darin enthalten auch die Zahlen für die Stadt Sendenhorst. Das Positive vorweg: Im Jahr 2018 hat es auf Sendenhorster Stadtgebiet keinen Unfalltoten gegeben. Das ist aber eigentlich auch schon die einzig positive Zahl für die Stadt in dieser Statistik. Alle anderen weisen negative Entwicklungen auf.

Da gibt es zunächst die sogenannte Unfallhäufigkeitszahl (UHZ), in der Personenschadensunfälle auf 100 000 Einwohner errechnet werden, um Städte unterschiedlicher Größe vergleichbar zu machen. Für Sendenhorst wurde die UHZ 424 errechnet. Damit liegt die Stadt weit über der Ziffer für den Kreis Warendorf (387) und das Land (350). Im Vergleich mit den kreisangehörigen Städten ist es die dritthöchste. Nur Ostbevern (476) und Ahlen (449) liegen höher.

Im vergangenen Jahr ereigneten sich in Sendenhorst 56 Unfälle mit Personenschäden. Dabei wurde – wie gesagt – keine Person getötet. Doch es gab 24 Unfälle mit Schwerverletzten. Dabei kamen insgesamt 29 Personen zu Schaden. Im Jahr zuvor waren es 17 Unfälle, also sieben weniger. Dazu kommen 32 Unfälle mit 36 Leichtverletzten (33 im Jahr 2017). Schwerer Sachschaden entstand bei 16 Unfällen (9), und Unfallflucht steht in 72 (70) Unfallakten. Einmal war Alkohol im Spiel. Insgesamt wurden also 145 Verkehrsunfälle in Sendenhorst gezählt, die höchste Zahl in den vergangenen vier Jahren. Im Jahr 2015 waren es 127.

Die größte Gruppe der Verunglückten, 38 Personen, waren zwischen 25 und 64 Jahren alt. 14 junge Erwachsene (19) zwischen 18 und 24 Jahren wurden bei Unfällen in Sendenhorst oder Albersloh verletzt. Sieben Senioren (14) im Alter über 65 Jahren kamen zu Schaden. Und ein Kind unter 14 Jahren wurde bei einem Unfall im Jahr 2018 verletzt, ebenso wie fünf Jugendliche (3).

Bei 20 (15) Verkehrsunfällen waren im Jahr 2018 Radfahrer beteiligt. Darunter war im Stadtgebiet kein Pedelec-Fahrer. Fünf Mal (6) waren die Verunglückten mit motorisierten Zweirädern unterwegs, in 35 (34) Fällen in Pkw. An einem Unfall war ein Bus beteiligt, an zweien ein Lkw.