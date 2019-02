Mit Temperament und Tesafilm

Für ihr Publikum geben sie alles. Sie schlüpfen in olle Kittel, schmücken sich mit Nasen-Piercings oder zeigen, dass Schiesser-Unterhosen tragende Rollen spielen können. Die Frauen der Tanz- und Theatergruppe der Albersloher KFD zieren sich nicht, wenn es darum geht, gute Laune zu verbreiten. Ein Rezept, das auch in diesem Jahr zum Feierauftakt wieder wunderbar funktionierte.

In der ausverkauften Wersehalle begrüßte Karin Pälmke als Teamsprecherin der KFD die Gäste: „Ich hoffe, uns ist keiner böse“ – und sprach damit eventuelle Unannehmlichkeiten an, die eine Sitzplanänderung aufgrund der neuen Brandschutzverordnung hätte mit sich bringen können. Doch wie sollte man den Frauen böse sein, befanden die Gäste, die mit ihren Sitznachbarn einen schunkelnden und äußerst unterhaltsamen Nachmittag verbrachten. Unter ihnen auch Frauen benachbarter Frauengemeinschaften und Pfarrer Clemens Lübbers , der den Närrinnen und Narren im Veranstaltungsverlauf noch eine hochprozentige Predigt hielt.

Pfarrer Clemens Lübbers hielt eine hochprozentige Predigt. Foto: Christiane Husmann

Auf der Bühne präsentierten sich erst einmal Szenenbilder, die Harmloses vorgaukeln wollten: Da ist die Kosmetikern Valerie, die ihren Kundinnen helfen möchte, preiswert perfekt auszusehen. Egal, ob Schlabberkinn, Rüsselnase oder andere Schönheitsdefizite: Valerie hat probate Mittel parat, mit denen sie erstaunliche Ergebnisse erzielt.

Weniger zimperlich geht es in „Freddies Tattoo-Studio“ zu. „Ich kann alles“, versichert der Tätowierer, der acht Jahre auf der Reeperbahn gestochen und danach noch zehn Jahre in der JVA Münster gearbeitet hatte. „Ich kann Strichmännchen, Satzzeichen und Gruselgesichter – egal ob Totenkopf, Zombie oder Angela Merkel.“ Nur bitte schnell entscheiden: „Ich hab‘ draußen noch drei Intimpiercings sitzen.“

Das Publikum hatte beste Laune. Foto: Christiane Husmann

Was der Pater davon halten würde, der sich in einer anderen Szene am Flughafenzoll darum bemüht, nicht zu lügen, steht auf einem anderen Blatt. Und ob er den Witwen vergeben könnte, erführe er vom Schicksal ihrer verstorbenen Ehegatten? Fragen über Fragen, auf die die Schauspielerinnen ausgesprochen unterhaltsame Antworten haben – die an dieser Stelle aber nicht verraten werden.

Das KFD-Team gab wieder einmal alles. Foto: Christiane Husmann

Verraten wird aber soviel, dass ein langhaariger Pfarrer Clemens Lübbers den Karnevalisten nicht Wasser, sondern Wein predigen wollte: „Der Mensch muss, will er leben, essen, und darf das Trinken nicht vergessen. Der Wein erfreut des Menschen Herz, das ist – Gottlob! – kein Faschingsscherz“, reimte der getarnte Geistliche in seiner Predigt und grüßte die KFD-Frauen: „Ihr feschen Mädels aus Abschlau, ein dreifach Hoch dem Karneval : Helau! So kann zum Schluss ich nur noch sagen, nicht Prost – sondern Amen!“

Tolle Sketsche und Tänze

Doch Schluss war noch lange nicht. Tolle Sketche und Tänze sorgten weiter für beste Unterhaltung. Während die Tanzmariechen mit ihren vier Neuzugängen beeindruckten, zeigten sich die „Strandjungs“ in bewährter Besetzung gut aufgestellt. Beim Flug in den Süden ließen sie nicht nur ihre Tanzpartner, sondern auch die Stimmung abheben.

Als guter Tänzer erwies sich auch Peter Walkowski, der vom hohen Besuch – Prinz Uli II. und seinem Gefolge – auf die Bühne gebeten wurde.

Walkowski war vor 35 Jahren Stadtprinz und hat bis heute augenscheinlich nichts von seinem Feiertalent verloren. Dass er einen Orden bekam, war für die große Abordnung der KG „Schön wär’s“ selbstverständlich. Und auch Karin Pälmke ging nicht leer aus und erhielt stellvertretend für die KFD-Frauen den Orden. In der Folge gelang es dem Barden Tom Juno in gewohnt mitreißender Weise, die Wersehalle zu rocken. Bevor die „Rotjacken“ die Bühne räumten, luden sie alle noch zum Rathaussturm und Rosenmontagszug ein.

Auch die schönsten Veranstaltungen gehen mal zu Ende. Doch bevor sich der Vorhang zum großen Finale hob, wollte sich Karin Pälmke noch bei den vielen Helferinnen und Helfern bedanken: „Ohne die vielen helfenden Hände könnten wir das gar nicht stemmen“, lobte sie und bedankte sich namentlich bei Tanztrainerin Jana Pohl-Rengers, dem Schminkteam Anke Kröger und Edeltraut Hanke sowie den Dekorateurinnen Ingrid Berheide und Käthe Albersmann.

Zum Finale präsentierten sich die Schauspielerinnen, wie sie es immer tun: bunt, lustig und sehr unterhaltsam. „Wohl denen, die Karten für die ausverkaufte Veranstaltung am kommenden Samstag haben“, werden sich viele gedacht haben, die nach einem tollen Karnevalsfest nach Hause schunkelten.