Stadtprinz Uli II. und sein großes Gefolge waren am Donnerstag, dem „Altweibertag“, den ganzen Tag auf Achse. Mit viel Musik und jeder Menge Tam-Tam zogen die Karnevalisten bei bestem Wetter durch Sendenhorst und Albersloh.

In der Alten Molkerei wurde kräftig geschunkelt. Foto: Christiane Husmann

Natürlich ließen sie es sich dabei auch nicht nehmen, in der Lokalredaktion der WN am Osttor in der Alten Molkerei nach „dem Rechten“ zu sehen und das Prinzenlied zu schmettern. Berliner, ein Bierchen, einen Sekt oder Kaffee gab’s für die Gäste natürlich auch. Und seine Tollität sprach den Zeitungsmachern Anerkennung für die journalistische Begleitung im Karneval aus. Am Sonntag wird Prinz Uli II. mit viel Krawumm das Rathaus stürmen und die Macht in der Stadt übernehmen. Seine Taktik dafür verriet er aber noch nicht.