Am Ende ging es nur mit viel Gewalt

Die fußballerischen Fähigkeiten von Prinz Uli II. sind überschaubar. Das bewies der ehemalige Handballer am Sonntagmittag beim Versuch, auf sportliche Weise mit Treffern an der Torwand das Rathaus zu stürmen. Es klappte nicht.

Der „Bomber der Nation“

Und so musste an der Rathaustür der „Bomber der Nation“, den seine Tollität eigens in seinen Elferrat aufgenommen hatte, ran. Doch das laue Schüsschen erinnertes eher an den Auftritt der Schalker am Samstag gegen Düsseldorf als an einen kräftigen Wumms ins Tor. Und so prallte der Ball an der massiven Tür ab, obwohl Uli II. ihn extra in BVB-Farben lackiert hatte. Die Tür blieb dicht.

Da ist der Schlüssel: Bürgermeister Berthold Streffing muss kapitulieren.

Und wenn einem sonst nix mehr einfällt, etwa eine schöne List, dann halt mit Gewalt, dachte sich der durchaus sportliche Elferrat: Ran an den Rammbock. Doch die Muckis der Damen und Herren hatten in den vergangenen Tagen mangels Schlafs offenbar nachgelassen. Die Tür blieb geschlossen, weshalb der Prinz zum letzten Mittel griff: Mit zwei Stangen TNT sprengte er sich den Weg ins Büro von Bürgermeister Berthold Streffing frei und riskierte anschließend für die Zeit seiner Macht in Sendenhorst eine durchaus dicke Lippe.

Auf der Bühne herrschte gute Laune.

Die Zuschauer und die Karnevalisten hatten wegen des Regens vor dem Rathaus ordentlich zu leiden. „Schön, dass ihr euch trotzdem getraut habt, zu kommen“, begrüßte KG-Präsident Uwe Wuttke das närrische Publikum.

Sturm und Regen

► Wegen der Sturmwarnung des Deutschen Wetterdienstes vom Wochenende entscheiden Stadt und KG heute um 10 Uhr über den Rosenmontagszug, der um 11.11 Uhr starten soll.