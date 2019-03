Der Berg ruft die Wanderer

Eigentlich bedarf es nur der Lust am Wandern, etwas Kondition und festem Schuhwerk, um an den Sonntags-Wanderungen des Heimatvereins teilzunehmen. In diesem Jahr organisieren Steffie Nienhaus-Kubla und Annette Saathoff vier attraktive Wanderungen, die durch schöne Natur und zu interessanten Zielen führen sollen.

Die erste Wanderung findet bereits am Sonntag, 31. März, statt und führt nach Bottrop-Kirchhellen. Neben dem Besuch des Gasometers in Oberhausen, in dem die Ausstellung „Der Berg ruft“ präsentiert wird, wird anschließend die Halde „Prosper-Haniel“ besucht, über die Martin Wieczorek viel Wissenswertes zu berichten weiß. Abfahrt ist um 9 Uhr am Teckelschlaut (Ludgerushaus). Die Rückkehr wird für 16 Uhr anberaumt.

Die nächste Wanderung ist für Sonntag, 5. Mai, geplant. Sie führt in den Teutoburger Wald. „Dort laufen wir eine mittelschwere Teutoschleife, die sich Holperdorp nennt“, erklärt Steffie Nienhaus-Kubla. Bei dem 14 Kilometer langen und etwas anspruchsvollen Rundweg werden Kondition, Wanderschuhe, wetterfeste Kleidung und Verpflegung für ein Picknick, das nach den ersten sechs Kilometern in der Natur stattfinden soll, empfohlen. Nach weiteren sechs Kilometern soll die Gaststätte „Malepatus“ angesteuert werden, in der allerdings keine Reservierung vorgenommen werden konnte. Treffen ist um 9.45 Uhr am Ludgerushaus.

Zu einer zweitägigen Wanderung lädt der Heimatverein von Samstag, 27. Juli, bis Sonntag, 28. Juli, ein. Ziel ist an dem Wochenende der Baumberger Ludgerusweg, der in Tillbeck startet. Der Weg gehört zur Gruppierung „Qualitätsweg wanderbares Deutschland“.

Die erste Tagesetappe soll bis nach Billerbeck führen, wo die Wanderer im Hotel „Ludgerusbrunnen“ übernachten. Am Sonntag geht es dann weiter bis Coesfeld. Beide Tagesetappen sind etwa 15 Kilometer lang. „Unser Gepäck nehmen wir im Rucksack mit“, erklären die Organisatorinnen und fügen an: „Die Wandergruppe ist hierbei auf zwölf Personen beschränkt, und wir hoffen, dass sich eventuell drei Fahrer bereiterklären, uns zum Ausgangspunkt nach Tillbeck zu bringen.“ Aus organisatorischen Gründen sollen die Anmeldungen in diesem Fall bis Ende März verbindlich erfolgen, da die Zimmer reserviert werden müssen. Für den Rückweg am Sonntag sind öffentliche Verkehrsmittel vorgesehen.

Die vierte Wanderung ist für Samstag, 12. Oktober, vorgesehen und führt in den Arnsberger Wald und zum Möhnesee. „Dort möchten wir gerne eine durch einen Ranger geführte drei- bis vierstündige Wanderung anbieten. Nähere Infos folgen noch“, laden die Organisatorinnen ein, die sich im Übrigen darüber freuen würden, wenn sich auch jüngere Leute vom Wanderfieber anstecken ließen. „Runter vom Sofa, raus in die Natur“, möchten Steffie Nienhaus-Kubla und Annette Saathoff alle Generationen animieren.

Außerhalb des Wanderprogramms können die Organisatorinnen auch eine botanisch interessante Führung über den Havixbecker Friedhof anbieten. „Es ist ein Garten für die Lebenden und die Toten“, erklären sie zu dem Gelände, das von einer Fachjury im Jahre 2015 zum drittschönsten Friedhof Deutschlands gewählt worden sei.

► Anmeldungen und nähere Informationen zu den Wanderungen erteilt der Heimatverein unter ✆ 0 25 35/ 9 59 91 42 oder auf der Homepage des Vereins www.heimatverein-albersloh.de.