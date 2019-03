Nach der Übergabe der rund 2000 Unterschriften und nach dem Gespräch bei Landrat Dr. Olaf Gericke sind die Mitglieder der Initiative „Stopp den Lkw-Verkehr in Albersloh“ sauer. Dass der Landrat nun eine erneute Verkehrszählung durchführen und die Verkehrsströme auswerten will, „reicht den Bürgern unseres Dorfes nicht aus“, schreiben Willi Berheide , Hubertus Gärtner, Klaus Heumannskämper, Tobias Malsbender, Kurt Mersmann und Thomas Tombrink an den Warendorfer Behördenchef.

Nach der Rückkehr vom Treffen im Kreishaus in der vergangenen Woche habe es in Albersloh nicht nur „spöttische Bemerkungen“, sondern auch „Wut und Zorn“ ob der Ankündigungen des Landrates in dem Gespräch gegeben. Und „auch wir haben von Ihnen mehr erwartet“, schreiben die Initiatoren der Aktion.

Besonders deshalb, weil die Straßenverkehrsbehörde bereits vor einigen Jahren zu dem Ergebnis gekommen sei, dass Fußgänger und Radfahrer in Albersloh „besonderen Gefahren ausgesetzt“ seien. Willi Berheide und seine Mitstreiter bezweifeln, dass das heute anders ist. Im Gegenteil: Durch die begonnene Wohnbebauung in den engen Kurven sei die Verkehrssituation „noch unübersichtlicher und gefährlicher“ geworden. „Wir wollen, dass unser Dorf wieder lebenswert wird“, schreiben die Verfasser des Briefes, die den Landrat zudem bitten, „schnellstmöglich ein Durchfahrverbot“ für Lkw zu veranlassen.

In einem zweiten Brief wenden sie sich auch an Bürgermeister Berthold Streffing, dem sie erklären, dass sich die örtliche Politik „niemals“ auf die Argumentation des Landrates einlassen dürfe, zumal die Probleme nicht nur quantitativer, sonder auch qualitativer Natur seien. Denn die Lkw, die durch das Dorf fahren, würden immer größer. „Es ist nicht länger zu akzeptieren, dass sie im Begegnungsverkehr die Bürgersteige überfahren und Fußgänger wie Radfahrer dadurch immens gefährden“, heißt es in dem Schreiben an den Bürgermeister.

Darin wird zudem ausgeführt, dass die Ankündigung des Landrates bezogen auf erneute Verkehrsmessungen „uns nicht sonderlich überrascht hat“.