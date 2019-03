W-Lan und Laptops für die Schulen

Exakt seit einem Jahr ist die Große Koalition in Berlin im Amt. Da traf es sich für den Sendenhorster SPD-Bundestagsabgeordnete Bernhard Daldrup am Donnerstagmorgen gut, Bürgermeister Berthold Streffing über die Arbeit der Regierung zu informieren – vor allem natürlich über Belange, die die Städte und Gemeinden betreffen. Wobei Daldrup zunächst bemerkte, „dass ich hier nicht nur der Verkünder guter Nachrichten bin“.

Gleichwohl werde in der „GroKo“, in die sich die SPD „nicht hineingedrängelt“ habe, sondern von den „Balkonwinkern“ der gescheiterten Verhandlungen von CDU, FDP und Grünen eher hineingezwungen worden sei, gute Arbeit geleistet. Und das auch in Bezug auf die finanzielle Ausstattung der Gemeinden.

Da sei zum Beispiel der „Digitalpakt Schule“, der insgesamt mit fünf Milliarden Euro budgetiert sei. Bürgermeister Berthold Streffing kündigte an, dass sich auch die Stadt Sendenhorst um Gelder aus diesem Topf bewerben will und die Schulen in Trägerschaft der Stadt mit W-Lan-Netzen und entsprechender Hardware – wahrscheinlich Laptops – ausstatten wolle. Zu klären sei aber noch die Frage, wer für die Folgekosten – Service und Support – aufzukommen habe.

Ein großes Thema sind auch die Grundsteuern, die vom Bundesverfassungsgericht aufgrund ihrer veralteten und nicht mehr zulässigen Bewertungsmaßstäbe für verfassungswidrig erklärt worden waren. Diese wichtige Einnahmequelle der Kommunen werde aber nicht generell gestrichen, kündigte Daldrup an, der zuversichtlich sei, dass die Angelegenheit wie vorgegeben bis zum Jahresende gesetzlich in trockenen Tüchern sei. Gelinge das wider Erwarten nicht, weil eventuell „die Bayern wieder irgendwelchen Unsinn machen“, sei das auch für die Stadt Sendenhorst „ein Desaster“. Im Haushalt dieses Jahres kalkuliert die Stadt mit Einnahmen aus den Grundsteuern A (Landwirtschaft) und B (alle übrigen Grundstücke) in Höhe von rund 2,2 Millionen Euro.

Ein weiteres Thema war die geplante Grundsteuer C, die dann fällig werden soll, wenn Grundstücke bebaut werden könnten, die Grundbesitzer dieses aber nicht tun. Die Steuer soll dort, wo der Bedarf an Grundstücken groß ist, insbesondere Spekulationen und Preistreiberei verhindern, erklärte der Abgeordnete.