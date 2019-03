Das Verkehrsministerium hat das Landesstraßenerhaltungsprogramm 2019 vorgelegt. Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat mit dem Haushalt 2019 den Ansatz für Erhaltungsmaßnahmen in diesem Jahr auf 175 Millionen Euro erhöht. Das sind 47,5 Millionen Euro (37 Prozent) mehr als die Vorgängerregierung 2017 zur Verfügung gestellt hat, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung von Verkehrsminister Hendrik Wüst.

„Sendenhorst und Albersloh profitieren gleich drei Mal“, ergänzt der heimische CDU-Landtagsabgeordnete Henning Rehbaum : „Für die Deckenerneuerung auf einem 500 Meter langen Teilabschnitts der L 520 zwischen Wolbeck und Sendenhorst sind 2,437 Millionen Euro veranschlagt. Für die Deckenerneuerung der Ortsdurchfahrt in Albersloh auf einer Länge von 375 Metern stehen 571 000 Euro zur Verfügung, und für die Fahrbahnsanierung von 1000 Metern der L 811 zwischen Alverskirchen und Sendenhorst werden 1,15 Millionen Euro eingeplant“, zählt Rehbaum auf. Somit flößen allein 4,023 Millionen Euro in den Erhalt von Straßen in Sendenhorst.

Nicht im Landesstraßenerhaltungsprogramm stehen für das Jahr 2019 übrigens Mittel für den zweiten Bauabschnitt der L 851 zwischen Sendenhorst und Drensteinfurt. Damit scheint es in diesem Jahr an diesem Nadelöhr keine Fortschritte zu geben.

Mit dem Landesstraßenerhaltungsprogramm legt das Verkehrsministerium also nun fest, für welche Projekte die Mittel in 2019 verwendet werden sollen:

112,126 Millionen Euro fließen demnach in 167 konkrete Sanierungsvorhaben an Fahrbahnen, Brücken und sonstigen Anlageteilen. Statt oberflächlicher Ausbesserung setze das Land mit dem 2019-er-Programm vermehrt auf grundhafte und nachhaltige Sanierung zur dauerhaften Verbesserung des Zustands des Landesstraßennetzes, heißt es in der Mitteilung aus dem Düsseldorfer Verkehrsministerium weiter.