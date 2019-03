„Die wichtigste Stunde ist immer die Gegenwart, der bedeutendste Mensch immer der, der dir gerade gegenübersteht, und das notwendigste Werk ist immer die Liebe – das versuchen wir täglich zu leben“, beschreibt Annette Mertens die Philosophie der Christlichen Krankenhaushilfen in Anlehnung an ein Zitat von Meister Eckhart. Seit 35 Jahren nehmen die „Grünen Damen“ neu ankommende Patienten im St.-Josef-Stift freundlich in Empfang, helfen bei Formalitäten und nehmen die Schwellenangst.

„Es ist etwas Besonderes, dass Sie Ihr Ehrenamt in so einmaliger Weise und in so großer Konstanz über dreieinhalb Jahrzehnte ausüben“, würdigte Geschäftsführer Dr. Ansgar Klemann den Einsatz der Krankenhaushilfen bei einer kleinen Feierstunde. Viele Patienten äußerten ihre Dankbarkeit für dieses herzliche Willkommen: „Sie haben großen Anteil an den guten Qualitätsbewertungen des St.-Josef-Stifts, die nicht nur Medizin, Pflege, Therapie und Hotelleistungen betreffen, sondern auch die Freundlichkeit und Zugewandtheit zu den Patienten.“

Pfarrer Clemens Lübbers dankte im Namen des Kuratoriums für den Einsatz der Krankenhaushilfen im Dienste der christlichen Nächstenliebe. Lübbers hob besonders die gute Verbindung zwischen Stift und Kirchengemeinde hervor. Die Gründungsmütter der Christlichen Krankenhaushilfe waren im März 1984 die Vorsitzende der Gemeindecaritas, Walburga Stoffers, und die damalige Pflegedienstleiterin des St.-Josef-Stifts, Schwester M. Augustini, die mit viel Applaus von den Krankenhaushilfen bei der Feierstunde begrüßt wurde. Ein weiteres Urgestein ist Annette Mertens, die von Anfang an dabei ist und 1986 die Leitung der Krankenhaushilfen von Walburga Stoffers übernommen hatte.

„Wir sind mit 14 Frauen an zwei Aufnahmetagen in der Woche gestartet“, erinnerte Annette Mertens an die Anfänge. Heute gehören 27 aktive Krankenhaushilfen zum Team, die montags bis freitags mehr als 10 000 stationäre Patienten jährlich in Empfang nehmen. Annette Mertens: „Es sind alle mit Engagement und viel Freude dabei. Aber wir bekommen auch sehr viel zurück: den Dank der Patienten und die Wertschätzung im Haus.“

Zusammen mit der Diözesanvorsitzenden der Caritas-Konferenzen, Ulrike Fascher, ehrte Annette Mertens langjährige verdiente Mitglieder der Krankenhaushilfe: So wurde Renate Hagemann mit dem Elisabeth-Kreuz für 20 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit ausgezeichnet. Rosen mit Urkunden gab es für Annette Mertens (35 Jahre), Anneliese Reiling (30 Jahre), Edith Strybny und Gertrud Wermelt (25 Jahre), Anneliese Kersting (15 Jahre), Renate Räckers, Mechthild Decker, Renate Schauerte, Simone Meixner, Mechthild Drees, Esther Beumer-Scheidsteger und Gertrud Barthel (für zehn Jahre und mehr).