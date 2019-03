Raum für soziales Miteinander

Mit der Verleihung der Bernhard-Kleinhans-Plakette wurde auf der Tenne des Hauses Siekmann die 21. Woche der Brüderlichkeit in Sendenhorst eröffnet, für die die Organisatoren das Thema „Antisemitismus – neue Formen alten Hasses“ gewählt haben.

Die Bernhard-Kleinhans-Plakette wurde in diesem Jahr bereits zum 14. Mal vom Trägerverein „Woche der Brüderlichkeit Sendenhorst“ im Rahmen dieser Veranstaltung verliehen. Und erst im Laufe ihrer Laudatio lüfteten Gerhard Bachteler und Prof. Dr. Herbert Ulonska in der voll besetzten Tenne das wie immer gut gehütete Geheimnis um den diesjährigen Preisträger. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an den Kreis ehrenamtlich Engagierter, die in Albersloh das „Sozial-Zentrum Fels“ als Treffpunkt und Veranstaltungsort organisieren.

„Es liegt schon einige Jahre zurück, dass in Albersloh eine kleine Gruppe von Frauen und Männern bei privaten Treffen oder bei Spaziergängen an der Werse gemeinsam die Idee entwickelte und diskutierte, im Dorf einen Raum zu schaffen für Veranstaltungen, Ausstellungen, Feste und Musik, kurz: für ein soziales Miteinander“, führten die Laudatoren aus. Dieses Zentrum sollte eine Struktur haben, die den Ideen, Wünschen, Bedürfnissen der Menschen vor Ort Raum gibt für ihre unterschiedlichen Interessen und Anliegen, vor allem aber auch für ihre eigenen Angebote. „Diese Gruppe, die eine solche Idee als ,Sozial-Zentrum Fels‘ in eigener, privater Initiative, also getragen von ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, in die Tat umsetzte und seit Jahren erfolgreich verantwortet, wollen wir heute mit der Plakette auszeichnen“, erklärte Professor Dr. Herbert Ulonska. Mit Heinz Wenker und Eva Rüschenschmidt, Brigitte Denker, Annette Dimmer-Deppe und Dr. Rainer Maria Deppe sowie Addi Kemper freuten sich die beiden Laudatoren, die Gründer der Initiative auf der Bühne begrüßen zu dürfen.

Eine kleine Auswahl von Aktivitäten aus den folgenden Jahren zeigt, wie sehr und nachhaltig es gelungen ist, in bürgerschaftlicher Verantwortung Raum zu geben für ein attraktives, vielfältiges, multikulturelles Miteinander, zum Beispiel durch Märkte und Ausstellungen, durch musikalische Abende und zahlreiche Einzelveranstaltungen etwa zum Klimawandel oder zur Verkehrssituation in Albersloh, durch gemeinsames Kochen, Backen und durch Essenseinladungen. Auch Vorträge, Lesungen, Veranstaltungsreihen, regelmäßige Frauenfeste und ein Ferienprogramm für Kinder wurden durchgeführt, blickten Gerhard Bachteler und Prof. Dr. Herbert Ulonska abschließend noch auf die Aktivitäten des diesjährigen Preisträgers zurück.

Die Freude bei den neuen Preisträgern war groß: „Sechs Menschen mit sechs verschiedenen Blickwickeln gingen in die gleiche Richtung – das war unser Konzept“, erläuterten die Gründungsmitglieder in ihrer Dankesrede den Start der Idee zur Gründung der Initiative.

Die musikalische Gestaltung der Feierstunde lag am Sonntag in den Händen des Klarinettenquartetts der Schule für Musik im Kreis Warendorf. Die Einlagen von Inga Baron, Katharina Borgmann, Lina Bäumer und Madita Brüggemann verliehen dem Sonntagabend der Veranstaltung den musikalischen Rahmen.

Etwas gedulden mussten sich die Neugierigen am Sonntag aber zunächst. Allerdings war der Vortrag, der der Ehrung vorausging, nicht weniger interessant. Pfarrer Michael Stier aus Celle referierte über die Geschichte des Antisemitismus von 1945 bis zu seinen aktuellen Ausprägungen heute. „Das wird man ja noch sagen dürfen“ war sein Vortrag überschrieben, in dem er deutlich machte, dass diese Phrase auch heute noch gerne von Rechtspopulisten genutzt werde.