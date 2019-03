Ganz lange wird es nicht mehr dauern, bis es im verkehrsgeplagten Albersloh sehr ruhig werden wird. Zumindest vorübergehend. Denn in den kommenden zwölf Monaten soll abschnittsweise die Ortsdurchfahrt samt der dort vorhandenen Kanäle saniert werden. Wie das vonstatten gehen wird und welche Konsequenzen das hat, können Albersloher Bürger in einer Informationsveranstaltung erfahren, zu der die Stadt am Donnerstag, 21. März, um 19 Uhr in die Wersehalle, einlädt.

Die Stadt möchte nicht nur die direkten Anwohner der Sendenhorster Straße einladen, sich zu informieren, sondern die Bürger ganz Alberslohs. „Die Maßnahme und die damit verbundene Vollsperrung hat wesentlichen Einfluss auf das Ortsgeschehen und bedingt durch den Zeitraum bis März 2020 auch einen nachhaltigen Charakter“, teilt Klaus Neuhaus , Leiter der städtischen Eigenbetriebe, in der Einladung mit.

Bürgermeister Berthold Streffing, Bettina Küch-Wallmeyer, allgemeine Vertreterin des Bürgermeister, Wolfgang Huth, Leiter des Ordnungsamt und Klaus Neuhaus, Leiter der Eigenbetriebe, werden an der Veranstaltung teilnehmen, Abläufe erläutern und Fragen beantworten. Außerdem wurden Vertreter von Straßen.NRW, RVM, Feuerwehr , dem Ingenieur-Büro Gnegel, MCS (Fachplaner-Verkehrssicherung) zu dieser Veranstaltung eingeladen, teilt die Stadt mit. Dabei wird sicherlich auch das Thema „Umleitungsregelungen“ während der drei Bauabschnitte sowohl innerörtlich als auch großräumig zur Sprache kommen.

Zum Hintergrund: Straßen.NRW möchte oder muss die Straßenoberfläche sanieren und in Teilen auch komplett erneuern. In diesem Zug soll auch die notwendige Sanierung der Kanalleitungen (Schmutz- und Regenwasserkanal) erfolgen sowie eine Entlastung des Regenwasserkanalisation durch die Vergrößerung des Rohrquerschnittes, teilt die Stadt in ihrer Ankündigung mit. Für diese Maßnahmen ist es notwendig, die Ortsdurchfahrt beziehungsweise die Münsterstraße im Bereich Brücke bis Kirchplatz und die Sendenhorster Straße bis zum Rohrlandweg zu sperren.

In Vorbereitung fanden schon Abstimmungen mit den Verkehrsbehörden, der Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, Ordnungsbehörden, Fachplaner-Verkehrssicherung und ÖPNV RVM-Busgesellschaft statt. Allen ist das Projekt vorgestellt, und deren Einwände und Hinweise sind in die Umleitungsregelungen eingeflossen, teilt die Verwaltung mit.

Auch stellt die RVM an diesem Abend die Bus-Lienenführung vor und gibt Hinweise zu den Bushaltestellen und darüber wann und wie die An- und Abfahrt erfolgt. Baubeginn ist Anfang Mai 2019.