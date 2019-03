Wenn der Hausarzt aufhört

Einer der beiden Hausärzte im Dorf hat zum Wochenende angekündigt, seine Praxis zum 1. April schließen zu wollen. Das ruft auch die Politik auf den Plan. „Am 1. April schließt eine von zwei Praxen für Allgemeinmedizin im Ortsteil Albersloh für Kassenpatientinnen und -patienten. Diese Entwicklung ist nicht überraschend – sowohl vor dem Hintergrund des Dienstalters des praktizierenden Arztes als auch in Hinblick auf den Mangel an sogenannten ,Landärzten’, heißt es in einem Antrag von SPD-Sprecherin Christiane Seitz-Dahlkamp an die Stadtverwaltung, das Thema in der nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses oder des Rates auf die Tagesordnung zu nehmen.

Ältere bekommen Probleme

Denn mit der Schließung sei die hausärztliche Versorgung durch nur noch eine Praxis für Allgemeinmedizin im Dorf gefährdet. „Das gilt insbesondere für ältere und immobile Mitbürger, die nicht ohne weiteres zu einer anderen Praxis womöglich in einem anderen Ort wechseln könnten. Vor dem Hintergrund des absehbaren, weiteren Wachstums von Albersloh – unter anderem durch das neue Baugebiet – ist die Situation auch für die Zukunft als absolut unzureichend zu bezeichnen. Hier müssen dringend seitens der Stadt Gegenmaßnahmen ergriffen werden, um Lösungen für die Versorgung zu finden“, schreibt Christiane Seitz-Dahlkamp.

„ Hier müssen dringend seitens der Stadt Gegenmaßnahmen ergriffen werden, um Lösungen für die Versorgung zu finden. Hier müssen dringend seitens der Stadt Gegenmaßnahmen ergriffen werden, um Lösungen für die Versorgung zu finden. “ Christiane Seitz-Dahlkamp

Die SPD beantragt, dass das Thema in den politischen Gremien diskutiert wird. „Zur Vorbereitung auf die Diskussion in der Sitzung wird die Verwaltung gebeten, sowohl mit dem Städte- und Gemeindebund als auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung Kontakt aufzunehmen und mögliche Lösungswege wie die Nutzung des Hausarztaktionsprogrammes des Landes, gegebenenfalls eine Ansiedelungsprämie durch die Stadt und die Unterstützung bei der Niederlassung zu eruieren“, heißt es in dem SPD-Antrag. Zudem solle die Verwaltung mit dem derzeitigen (Noch-)Praxisinhaber Gespräche über eine mögliche Lösung führen.

Brief an die Kassenärztliche Vereinigung

Auch der CDU-Stadtverbandsvorsitzende und Landtagsabgeordnete Henning Rehbaum , der auch Mitglied des Rates der Stadt ist, meldet sich zu Wort. „Viele Bürger in Albersloh hat ein Brief erreicht, in dem einer der beiden Hausärzte mitteilt, seine kassenärztliche Tätigkeit nach über 35 Jahren kurzfristig zu beenden“, heißt es in der Pressemitteilung von Rehbaum. Die CDU im Rat der Stadt habe das Thema „Sicherstellung der medizinischen Versorgung“ bereits 2018 mit einem eigenen Antrag ins Rollen gebracht. „Aufgrund der nun kurzfristig eingetretenen Entwicklung, die viele Bürger stark verunsichert, habe ich heute als Wahlkreisabgeordneter ein Schreiben an den Vorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe verfasst und ihn um Information gebeten, wie dieser für einen Allgemeinmediziner attraktive Kassensitz an der Stadtgrenze Münsters kurzfristig wiederbesetzt werden soll“, erklärt Rehbaum.