„Brauchen wir in Albersloh mehr Super?“, war die Frage, die beim ersten „Treffpunkt-Tankstelle“ im Raum stand. Die CDU-Ortsunion hatte Jugendliche und junge Erwachsene dazu eingeladen, sich über Kommunalpolitik zu informieren, Fragen zum Thema zu stellen, Ideen einzubringen und zu diskutieren.

In den Räumen der Tankstelle an der Münsterstraße wurden die jungen Leute von Henning Rehbaum und Sebastian Sievers von der CDU-Ortsunion begrüßt. „Wir wenden uns an euch, weil ihr diejenigen seid, die hier in Zukunft leben“, machte Henning Rehbaum deutlich. Dabei spannte er einen Bogen zum ehrenamtlichen Engagement, auf dem die Kommunalpolitik gebaut sei. „Die Bürger bestimmen, wie der Ort gestaltet werden soll.“

Politik hat viele Facetten

Dem stimmte auch „Tankwart“ und KLB-Referent (Katholische Landvolk-Bewegung) Uli Oskamp zu, der den Abend moderierte. „Wer von euch engagiert sich in einem Verein vor Ort?“, wollte der Referent wissen. Ob Landjugend, Sport- oder Schützenverein – fast alle Teilnehmer hoben die Hände. „In all diesen Bereichen wird Politik gemacht. Man setzt sich für etwas ein, was einem wichtig ist – das ist Politik“, beschrieb Uli Oskamp das weite Thema, bevor er sich nicht nur sachkundig, sondern durchaus unterhaltsam den Inhalten der Kommunalpolitik widmete.

In der Folge verbrachten die jungen Leute einen interessanten und unterhaltsamen Abend, an dem sie viel Wissenswertes zum Politikgeschehen vor Ort „tanken“ konnten.