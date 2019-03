Seitdem klar ist, dass der Saal des Bürgerhauses abgerissen wird, gibt es verschiedene Überlegungen in der Stadt, wo künftig große Feste und Versammlungen stattfinden können. Eine Alternative gibt es bislang nicht, wohl aber eine erste Begrifflichkeit für einen wie auch immer zu schaffenden Veranstaltungsort: „Bürger-Halle“. „Das Projekt steht noch ganz am Anfang“, heißt es deshalb auch in der Vorlage für die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt, die heute um 18 Uhr im Kommunalforum beginnt.

Ein Standort für eine „Bürger-Halle“ sei zwar in der Ortsrandlage verankert, „nicht aber bereits im örtlichen Leben“, berichtet die Stadtverwaltung über den Sachstand. Die Halle solle verwiegend von Vereinen und Institutionen für Veranstaltungen genutzt werden, „nicht aber von jedermann zu beliebigen Zeiten“, erklärt die Stadtverwaltung. Auch deshalb sei es nicht sinnvoll, jetzt einen Antrag nach dem Landesförderprogramm „Dritte Orte NRW“ zu stellen – die Fraktion der BfA hatte das beantragt. Denn laut Richtlinie des Landes würden für „Dritte Orte“ besondere Kriterien gelten. Dazu zählten unter anderem, dass eine solche Einrichtung möglichst in einem „identitätsstiftendem Gebäude“, das zentral gelegen sein soll, eingerichtet werde. Das Gebäude soll möglichst zu jeder Zeit für jedermann kostenlos zugänglich sein. Die Bürger sollten sich dort treffen und austauschen. Zudem sollen dort Bildungsveranstaltungen stattfinden, die von einer „bürgerschaftlichen Initiative“ getragen werden sollten.

Einen solchen Ansatz sehen die bisherigen, rudimentären Überlegungen für eine „Bürger-Halle“ nicht vor. Zwar sei die Einrichtung eines Catering-Bereiches durchaus vorgesehen, nicht aber die eines quasi öffentlichen Cafés oder Begegnungszentrums. Hauptverantwortlich für eine wie auch immer geartete „Bürger-Halle“ sei die Stadt Sendenhorst, „auch wenn sie mit Vereinen und Institutionen kooperieren wird“, heiß es in der Vorlage.

In einem ersten Schritt plant die Stadt eine Bedarfsanalyse. Dazu werde Kontakt mit Vereinen und Institutionen aufgenommen. Ein Auftaktgespräch findet am Dienstag, 26. März, statt. Eingeladen seien hierzu potenzielle Nutzer. Nach der Vorstellung des Projekts soll ausführlich diskutiert werden. „Die Bürgerschaft und Öffentlichkeit sollen kontinuierlich informiert und zu einem geeigneten Zeitpunkt beteiligt werden“, heißt es abschließend in der Vorlage für die heutige Sitzung des Ausschusses.