In der Reihe „Christlich-Muslimischer Dialog“ lädt die Pax-Christi- Gruppe zu einem Vortrag mit anschließender Diskussion ein. Die Veranstaltung beginnt am Mittwoch, 27. März, um 19.30 Uhr im Haus Siekmann.

Dr. Dina El Omari , wissenschaftliche Mitarbeiterin im Zentrum für Islamische Theologie der Uni Münster , referiert zum Thema „Zur Rolle der Frau im Islam – am Beispiel ausgewählter Verse“.

„Der Islam ist derzeit in aller Munde. Immer wieder hört man gerade in den Medien die eine oder andere Schreckensnachricht. Oder der Fokus liegt auf der Rolle der Frau im Islam. Ist der Islam vereinbar mit den demokratischen Grundwerten?“, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. „Gibt es so etwas wie Geschlechtergerechtigkeit im Islam? Und wenn ja, von welchem Islam sprechen wir dann?“.

Der Vortrag soll Einblicke in ein zeitgenössisches Verständnis des Islams geben und dabei im Besonderen auf eine zeitgenössische Auslegung des Korans sowie damit zusammenhängend auf die Stellung der Frau im Islam eingehen. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.