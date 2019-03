Die Anlieger einer kleinen Nebenstraße am Rande der Innenstadt sind sauer. Und so haben sich zahlreiche Anwohner der Fillstraße am Dienstagabend auf den Weg ins Kommunalforum gemacht, um ihrem Ärger in der Fragestunde am Ende der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt Luft zu machen. Nach ihrer Meinung fahren nicht nur zu viele Autos durch die Straße, sondern die Fahrzeuge fahren auch noch zu schnell.

Die Erwartungen der Besucher zu Beginn der Sitzung waren wenig optimistisch. „Meistens kommst du hier mit Erwartungen hin, und gehst dann mit nichts nach Hause“, sagte einer zu seinem Nachbarn.

Stadtverwaltung sucht den Dialog

Doch so sah die Stadtverwaltung das nicht. Dienstbereichsleiter Wolfgang Huth lud die Anlieger nicht nur zum fachlichen Dialog ein, sondern kündigte auch an, dass in Kürze eine weitere, diesmal verdeckte Verkehrsmessung durchgeführt werde. Die ersten beiden Messungen hätten ergeben, dass die meisten Autofahrer im Wesentlichen die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern nicht überschreiten würden. Die Zahl von mehr als 800 Autos, die bei den beiden Zählungen innerhalb von 24 Stunden durch die Straße fuhren, sei hingegen „ein recht hoher Wert“.

Nach der nächsten Messung soll mit dem Straßenverkehrsamt über mögliche Maßnahmen diskutiert werden. Eine Einbahnstraße scheidet wegen der Schulbusse und Radfahrer wahrscheinlich aus.