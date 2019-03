Das Präsidium der Karnevalsgesellschaft „Schön wär’s“ blickt auf eine gelungene Session zurück. „Die Voraussetzungen für die Jubiläumssession waren nicht vielversprechend: Kein Bürgerhaussaal, Security als zusätzliche Kostenträger und das schlechte Wetter“, schreibt Präsidiumsmitglied Gerd Olde in seinem Bericht.

„Es ist nicht einfach, als kleiner Verein so ein Programm Stadtteil-übergreifend auf die Beine zu stellen“, erklärte KG-Präsident Uwe Wuttke in der Präsidiumssitzung, die traditionell in der Fastenzeit stattfindet. „Insofern gilt der Dank allen, die zum Gelingen der Session beigetragen haben. Die Veranstaltungen waren gut besucht, und der Rosenmontagsumzug war stärker als im vergangenen Jahr. Selbst bei dem Regen waren die Fußgruppen mit einem Lächeln auf den Gesichtern unterwegs. Das war schon beeindruckend“, so Wuttke in seiner Bilanz. Der Dank gelte auch den Sponsoren, die dazu beigetragen hätten, die Veranstaltungen zu ermöglichen. „Wir mussten trotzdem auf unsere Rücklagen zurückgreifen“, so Uwe Wuttke.

„Eine gute Session“

Die Mitglieder der KG seien sich einig gewesen: „Es war eine gute Zeit. Die Auftaktveranstaltung in Albersloh und die Feiern im Zelt waren gut besucht. Auch der karnevalistische Gottesdienst wurde gut angenommen.“

Nach der Session ist vor der Session: „Die größte Herausforderung für das nächste Jahr wird mit Blick auf unsere Finanzen sein, einen geeigneten Veranstaltungsort für unsere Prunksitzung zu finden. Unsere Auftaktveranstaltung werden wir in Albersloh durchführen“, erklärte Wuttke.

Zufrieden war auch Geschäftsführer Ralf Heinrichbrummel. Toll war die Unterstützung durch die vielen Musik- und Fußgruppen. Das machte die Karnevalszeit zu einer echten Volksfest-Veranstaltung“, erklärte er in der Sitzung.