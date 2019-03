Gregor Speer , Vertreter der RVM, stellte die Regelungen für die ÖPNV-Anbindung vor. Auch diese wird den drei Bauabschnitten angepasst und sich somit jeweils verändern. Betroffen sind die Linien S30 und R32 sowie der Nachtbus N1. Auch die schulzeitorientierten Linien 323 und 330 werden situationsbedingt angepasst. Fahrplanzeiten und Anschlüsse bleiben nahezu unverändert.

Im ersten Bauabschnitt werden folgende Regelungen getroffen: Der S30 fährt wie der R32 über Wolbeck, dann nach Gremmendorf und von dort weiter bis Münster. Die zentrale Haltestelle ist am Teckelschlaut statt an der Bergstraße. Der R32 fährt unverändert. Um die Bauerschaft Rummler anzubinden, wird vier Mal täglich (gegen 9, 12, 15 und 18 Uhr) ein Kleinbus zwischen der Adolfshöhe und Gremmendorf, Pommernstraße, eingesetzt. Anschluss besteht an der Haltestelle „Pommernstraße“ an die S30 in beide Richtungen.

Auch die Maßnahmen für den zweiten und dritten Abschnitt wurden vorgestellt. Auf diese wird jeweils zu gegebener Zeit hingewiesen. -am-