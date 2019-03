Während der kompletten Baumaßnahme wird der überörtliche Verkehr großräumig und der innerörtliche Verkehr über Ausweichstrecken umgeleitet. Abgestimmt mit Planern, Rettungskräften vor Ort und im Kreis, Polizei, Ordnungsamt, RVM und der Stadt wurden folgende Strecken erarbeitet: Der Verkehr von Münster in Richtung Sendenhorst wird vom Hiltruper Kreuz über Wolbeck nach Sendenhorst geleitet. In der Gegenrichtung wird der Verkehr hinter Sendenhorst über die L 851 nach Drensteinfurt geschickt. Über die B 58 geht es weiter in Richtung A1 oder an Rinkerode vorbei in Richtung Münster. Auf die Sperrung des Albersloher Ortskerns soll mit deutlicher Beschilderung hingewiesen werden. Innerörtlich wird der Verkehr je nach Bauphase anders umgeleitet. Dazu werden Bispingweg, die Wersebrücke bei Jeiler, Teckelschlaut und Rohrlandweg genutzt. Für landwirtschaftlichen Verkehr sollen Wirtschaftswege genutzt werden. -am-