Es kann sich für alle lohnen

Die Maßnahme betrifft alle Albersloher. Viele werden Einschränkungen und Umständlichkeiten ertragen müssen. Und das über ein ganzes Jahr. Aber Ordnungsamtsleiter Wolfgang Huth hat es deutlich auf den Punkt gebracht: Wenn Albersloh am Ende durch eine gut sanierte Straße, einen leistungsfähigen und zukunftsfähigen Kanal und im gleichen Verfahren durch den Anschluss des neuen Baugebietes Kohkamp profitieren soll, „dann wird jeder seinen Beitrag leisten müssen“. Nicht finanziell. Das war eine weitere klare Botschaft dieser sachlichen und unaufgeregten Informationsveranstaltung. Aber wohl nervlich. Und wenn es dann noch gelingt, in dieser Bauphase Erkenntnisse zu sammeln und den Nachweis anzutreten, dass Lkw-Umleitungen sehr wohl möglich sind, so dass auch später Regelungen beibehalten werden können, dann dürfte sich diese gemeinsame Anstrengung doch für alle Albersloher gelohnt haben.

Von Annette Metz