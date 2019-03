Die beiden Pfadfinderstämme PSG und DPSG haben ihre Stammesversammlungen abgehalten. „Die beiden Versammlungen waren gut besucht, und die Gruppenkinder haben von ihren Aktivitäten aus dem vergangenen Jahr berichtet“, heißt es im Bericht der Pfadfinder.

Im gleichen Zug habe der Vorstand das zurückliegende Jahr reflektiert und einen Ausblick auf die Aktionen, die Ferienlager und auf die Inhalte der Gruppenstunden gegeben.

Bei der DPSG wurde Gerold Vogel-Lackenberg als Vorstand wiedergewählt. Bei der PSG wurden Maike Voges , Melanie Haverkamp sowie Jutta Kalbhenn in ihren jeweiligen Vorstandsämtern bestätigt.

Die Pfadfinderstämme richten in diesem Jahr gemeinsame Ferienlager aus – zu Pfingsten und im Sommer. Im Herbst nehmen sie am Bezirkslager des Bezirks Warendorf teil. Um darüber zu informieren und um neuen Eltern eine Möglichkeit zu bieten, sich mit den Leiterinnen und Leitern auszutauschen, sind alle Interessierten zu einem „Elternfrühstück“ eingeladen, das am Samstag, 6. April, um 9 Uhr im Pfarrheim an der Kirchstraße 11 beginnt.

► Die Pfadfinder bitten um eine kurze Anmeldung zum Frühstück per E-Mail unter info@pfadfinder-sendenhorst.de.