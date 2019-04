Große Beteiligung an der Aktion „Saubermann“

Albersloh -

„Toll, die große Beteiligung – und schön, dass so viele Kinder dabei sind“, freute sich Martin Pälmke angesichts der vielen Leute, die sich am Samstagmorgen früh aus den Betten geschwungen hatten, um gemeinsam das Dorf aufzuräumen. Dabei sammelten sie auch so manch Kurioses ein.