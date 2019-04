„Ein unhaltbarer Zustand“

Albersloh -

Am Donnerstag (4. April) trifft sich der Rat der Stadt in der Albersloher Wersehalle. Im Mittelpunkt steht die Resolution zum Lkw-Verkehr in Albersloh. Im Entwurf fordert die Stadtverwaltung, dass der überörtliche Lkw-Verkehr über die Bundesstraßen am Dorf vorbeigeleitet wird.