Von Glyphosat bis Blühsteifen

Manch ein Landwirt muss alsbald in seinem „Giftschrank“ ausmisten und kostenpflichtig entsorgen – oder das noch vorhandene Pflanzenschutzmittel verbrauchen. Denn – die EU ist halt an vielen Stellen vor allem in der Landwirtschaft präsent – eine ganze Reihe von Zulassungen für Mittel mit bestimmten Wirkstoffen laufen in Kürze oder in den kommenden zwei, drei Jahren aus.

Doch auf dem sprichwörtlichen Trockenen sitzen die Bauern deshalb nicht, macht Pflanzenschutzberater Martin Volking an diesem sonnigen Dienstagabend auf den Ackerflächen von Christian Quas deutlich. Das Angebot ist immer noch reichhaltig. Und: „Ohne Herbizide geht es nicht“, ist er überzeugt. Zum Beispiel, wenn sich der „Hunds-Kerbel“ im Getreide breit macht, der „schwer zu bekämpfen ist“.

Monsanto ist präsent

Wer derzeit über die Mittel redet, die Landwirte auf ihren Flächen ausbringen, der kommt erneut nicht am Wirkstoff Glyphosat vorbei – ein sogenanntes Totalherbizid, das die Bayer-Tochter Monsanto in den USA mächtig in die Schlagzeilen gebracht hat. Monsanto wurde zu Schadenersatz in Höhe von 80 Millionen Dollar verurteilt, weil das Unkrautvernichtungsmittel „Roundup“ mit dem Wirkstoff Glyphosat krebserregend sein soll. Viele weitere Klagen sind anhängig.

Auf den heimischen Äckern wird Glyphosat verwendet. Gibt es dazu keine Alternative? Eine richtig wirksame nicht, meint Ortslandwirt Andreas Teiner. Die Bauern könnten den Grubber – eine Art überdimensionale Hacke – einsetzen. Damit werde im Boden viel geschreddert, aber eben auch die dort lebenden Tiere. Beim Einsatz von Glyphosat, das über das Blatt bis in die Wurzel wirke, würden Lebewesen im Boden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Und Teiner weist noch einmal auf einen aus seiner Sicht wichtigen Unterschied beim Einsatz des Mittels in den USA und in Deutschland hin. Hier werde es vor der Saat eingesetzt, in den USA auch danach, weil die gentechnisch veränderten Nutzpflanzen nicht auf den Wirkstoff reagieren würden.

Boden hat genug Wasser

Mehr als dieses Thema steckt den Landwirten der vergangene trockene Sommer noch in den Knochen. Und das nicht deshalb, weil sich die Böden nicht von der Trockenheit erholt hätten. Sondern weil wegen der Einbußen bei Mais und Heu Futter teuer zugekauft und Grünflächen nachgesät werden mussten. „Der Winter war katastrophal“, sind sich die Bauern einig.

Martin Volking stellt den Zustand der Äcker vor. Foto: Josef Thesing

Die – guten – Böden hätten jetzt aber genug Wasser für die neue Saison, meint Martin Volking. „Der Boden ist locker, hat Luft – und genug Wasser“, erklärt er. Allerdings sei der Regen nicht bis ins Grundwasser vorgedrungen. Gleichwohl müssen die Ackerbauern nicht mit allzu großer Sorge auf einen möglichen weiteren trockenen Sommer blicken. „Aber die Forstleute bekommen dann ein großes Problem.“

Apropos Insektenschutz: Der Landwirtschaftliche Ortsverband will das Blühsteifenprogramm weiter ausweiten, vor allem an den Wegerändern, kündigt Andreas Teiler an. Das Saatgut stelle der Kreisverband – und die Flächen stellen die Landwirte. „Ich hoffe, dass möglichst viele mitmachen“, so Andreas Teiner.

► Die Landwirte aus Sendenhorst fahren heute mit dem Bus zur Großkundgebung in Münster. Treffen ist um 9 Uhr auf dem Parkplatz am Hallenbad.