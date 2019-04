Die Tage, bis aufgrund der Großbaustelle im Dorf „die Schranken fallen“ werden, sind gezählt. Was für den einen vielleicht als vorübergehende Unannehmlichkeit gewertet werden kann, sieht der andere für sich als existenzbedrohend an: Die Albersloher Kaufleute sorgen sich darum, dass die Kundschaft ausbleibt. Dieser Sorge nimmt sich die Wirtschaftsförderung der Stadt an. Sie hat Konzepte erarbeitet, mit denen sie die Belastungen für die Gewerbetreibenden so gering wie möglich halten will.

Im Gasthof „Zur Post“ begrüßte Annette Görlich , Wirtschaftsförderin der Stadt, die Albersloher Kaufleute, die der Einladung zu einer Info-Veranstaltung gefolgt waren. „Umsatz trotz Baustelle“, sei das Ziel der nächsten Zeit, erklärte Görlich. „Wir wollen nicht nur, dass bei ihnen die Stimmung nicht in den Keller geht, sondern auch nicht bei den Kunden“, machte Annette Görlich deutlich. Deshalb gelte es, die Sache kooperativ und kreativ anzugehen. Auf verschiedenen Wegen müsse deutlich gemacht und beworben werden, dass die Kaufleute weiterhin erreichbar sind. „Es werden Flyer verteilt und Plakate mit ihren Logos gedruckt“, erläuterte Annette Görlich, die die Kaufleute aufrief, mit Aktionen auf sich aufmerksam zu machen.

„ Wir können diese Baustelle nicht aus der Welt schaffen, aber wir tun alles, um die Belastungen für Sie möglichst gering zu halten. Wir können diese Baustelle nicht aus der Welt schaffen, aber wir tun alles, um die Belastungen für Sie möglichst gering zu halten. “ Annette Görlich, Wirtschaftsförderung

Auch wenn die Kaufleute ein Einsehen für die Notwendigkeit der Baustelle haben und optimistisch sind, dass die Albersloher Kunden ihnen auch während der Bauphase die Treue halten, äußerten sie Bedenken: „Ich bin auch auf die Kunden von außerhalb angewiesen“, erklärte Bäckermeister Guido Abelmann. Viele seiner Kunden hielten an, um sich einen Kaffee oder ein Wurstbrötchen für unterwegs zu kaufen. „Wenn die wegfallen, könnte das für uns tödlich sein“, mutmaßte der Kaufmann, dessen Bäckerei an der Bergstraße für mindestens zwei Monate in einer Sackgasse liegen soll.

Ein anderes Problem sprach Joe Neiske vom Versandhandel an der Sendenhorster Straße an: „Wir sind auf den Lieferverkehr angewiesen – wie soll der uns erreichen?“ Die An- und Ablieferung von Waren sahen auch Apotheker Michael Kerkhoff und der Betreiber des „Dorfgrill“, Halil Cemenci, als problematisch an. „Vielleicht können die Pommes ja erstmal zur Apotheke gelieferten werden“, mutmaßten die beiden Geschäftsleute mit einer gehörigen Portion Galgenhumor. Sie plädieren dafür, dass zumindest der Schotterweg zum Wersewanderweg am ehemaligen Gasthof Kordt als Zufahrt passierbar bleibt.

„Ich kann ihre Anregungen und Bedenken mitnehmen, aber noch keine Versprechen geben“, erklärte Annette Görlich im Verlauf der sachlichen Diskussion. „Es werden regelmäßig Anliegergespräche stattfinden“, erklärte sie. „Wir können diese Baustelle nicht aus der Welt schaffen, aber wir tun alles, um die Belastungen für Sie möglichst gering zu halten“, brachte es Annette Görlich auf den Punkt und verwies auch auf die Internetseite der Stadt, der viele Informationen zur Baustelle zu entnehmen seien.

„Bleibt zu hoffen, dass unsere Kunden uns weiterhin erreichen und dass die Baustelle zügig fertiggestellt wird“, machte der Vorsitzende der IG Kaufleute, Markus Uhlenbrock, deutlich. Für eine zügige Baufertigstellung wirbt auch Halil Ceminci: „Wenn der erste Bauabschnitt innerhalb von zwei Monaten fertig wird, gebe ich den Bauarbeitern ein Essen aus.“ Eine von vielen kreativen Ideen, die wohl noch folgen müssen, um die Kunden nicht nur im Dorf zu halten, sondern auch dorthin zu locken.