Albersloh spendet Beifall

Noch einmal wurden Fakten und Argumente in der prall gefüllten Wersehalle ausgetauscht. Dann beschloss der Stadtrat am Donnerstagabend die von der Verwaltung erarbeitete Resolution zum Lkw-Verkehr in Albersloh. Und zwar einstimmig, was die zahlreich anwesenden Albersloher mit lang anhaltendem Beifall quittierten. In der Resolution, die, so Bürgermeister Berthold Streffing in der Sitzung, spätestens am Montag dem Verkehrsausschuss des Landtages übermittelt wird, wird im Kern – wie berichtet – zum einen gefordert, den Ortskern von Albersloh dauerhaft für den Lkw-Durchgangsverkehr zu sperren. Zum anderen erwartet die Stadt, dass die Planungen für die Ortsumgehungen in beiden Ortsteilen zügig vorangetrieben werden. Der Bürgermeister kündigte an, dass es hierzu am kommenden Donnerstag ein Behördengespräch in der Niederlassung von Straßen.NRW in Coesfeld geben werde.

Willi Berheide berichtet

Vor der Abstimmung des Rates über die Resolution erhielt Willi Berheide, Sprecher der Initiative „Stopp den Lkw-Verkehr in Albersloh“, die in kurzer Zeit mehr als 2000 Unterschriften gesammelt hatte, die Gelegenheit, auf die zahlreichen Aktionen der Initiative und auf deren Erwartungen einzugehen. „Man sieht auch heute hier, wie wichtig das Thema den Alberslohern ist“, erklärte Berheide. Dabei betonte er noch einmal, dass der Zusammenschluss von Bürgern, der in den vergangenen Wochen für viel Aufsehen gesorgt hatte, parteipolitisch ungebunden sei. Ausdrücklich bedankte sich Ber­heide bei der Albersloher Kaufmannschaft, die die Initiative ohne Ausnahme unterstützt habe, auch wenn der eine oder andere Geschäftsinhaber in Details durchaus anderer Meinung sein könne.

Auch Berthold Streffing würdigte das Engagement der Bürger. „Was sie mit ihrer Unterschriftenaktion auf die Beine gestellt haben, ist sehr gut.“ Er gehe davon aus, dass sich im Laufe dieses Jahres klären werde, ob die für die Bauarbeiten ab Mai großräumig eingerichteten Umleitungen für Lkw über die Bundesstraßen „dauerhaft Bestand haben können“.

Blick richtet sich auch nach Sendenhorst

CDU-Sprecher Peter Abke sagte die Unterstützung seiner Fraktion ebenso zu wie die Vorsitzenden der anderen Fraktionen. Er mahnte aber, den Einfluss der Lkw-Umleitungen in Albersloh auf die zusätzliche Belastung von Sendenhorst mit im Blick zu behalten – und auch die Planung der Ortsumgehungen sowie die Reaktivierung der WLE für den Personenverkehr voranzutreiben. „Es gibt viel zu tun“, fasste er zusammen.

Die derzeitige Situation macht viele Albersloher nachdenklich. Foto: Christiane Husmann

Die Sorge um eine zusätzliche Belastung des Ortskerns von Sendenhorst umtreibt auch viele Anlieger, die am Nordtor und den angrenzenden Straßen wohnen. Sie haben bei der Stadt Verkehrsmessungen und -untersuchungen beantragt. Dass es in dem Bereich in den kommenden Monaten mehr Lkw-Verkehr geben könnte, schloss der Bürgermeister nicht aus. Und dass die 90-Grad-Kreuzung Nordstraße/Kirchstraße/ Schulstraße zu einem Problemfall werden könnte, ebenfalls nicht. Die Stadt werde dort Verkehrsmessungen durchführen und, wenn nötig, mit dem Straßenverkehrsamt über Maßnahmen sprechen. Auch vor diesem Hintergrund sei es wichtig, die Planungen der Ortsumgehungen voranzutreiben.

Dass diese nicht kurzfristig realisiert werden, ist der Politik klar. „Wir brauchen einen langen Atem“, erklärte SPD-Sprecherin Christiane Seitz-Dahlkamp.