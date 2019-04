Die vom Rat einstimmig verabschiedete Resolution bindet niemanden, irgendetwas zu tun. Das muss man, bei allen Erwartungen an diesen Abend, wissen. Gleichwohl sind die Forderungen, die die Politik an das Land NRW und an den Kreis Warendorf richtet, im Gesamtkontext ein wichtiger Beitrag. Sie unterstützen das, was die Initiative „Stopp den Lkw-Verkehr in Albersloh“ mit viel Vehemenz und Hartnäckigkeit auf den Weg gebracht hat.

Von Josef Thesing