Am heutigen Montag beginnen an der Ludgerusschule in Albersloh die Arbeiten zur Sanierung und Erneuerung des bisher wenig einladenden Schulhofs, des Lehrerparkplatzes und des Gartenbereichs. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Entwässerungsleitungen rund um das Schulgebäude müssen zunächst ersetzt werden.

Attraktiver Spielbereich

Die Planungen für die Neugestaltung des Schulgeländes wurden gemeinsam mit der Schulleitung, den Schülern und dem Jugendwerk erarbeitet. Im ersten Bauabschnitt wird der Schulhof in Angriff genommen. Nach der Umbaumaßnahme findet sich dort in etwa vier Monaten „ein attraktiver Spielbereich, unter anderem mit einer Hangrutsche und einer Korbschaukel“. Die Bäume auf dem Schulhof sollen erhalten bleiben erhalten. Zu einem späteren Zeitpunkt werden im zweiten Bauabschnitt dann die Entwässerungsleitungen unter dem Lehrerparkplatz und unter dem Gartenbereich westlich des Jugendtreffs „MeetU“ erneuert.

Im Garten der ehemaligen Hausmeisterwohnung wird ein „Grünes Klassenzimmer“ eingerichtet. Der zweite Bauabschnitt werde etwa drei Monate in Anspruch nehmen, kündigt die Stadtverwaltung an. Die Kosten für die gesamte Baumaßnahme liegen bei rund 620 000 Euro.