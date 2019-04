Eine akute Notlage gebe es nicht, sagt Dr. Edgar Kaup , dessen Hausarztpraxis an der Drosselgasse liegt. Nachdem der zweite Allgemeinmediziner im Dorf, Dr. Jürgen Rammrath, seine kassenärztliche Zulassung zum 1. April zurückgegeben hatte, waren die – auch politischen – Wogen hochgeschlagen. Manch einer fürchtete öffentlich, dass die hausärztliche Versorgung vor allem älterer und nicht mehr so mobiler Menschen gefährdet sei. „Niemand steht vor der Tür“, hält Dr. Edgar Kaup dem entgegen. Und er fügt an: „Hier kommt jeder innerhalb von zwei Tagen dran.“

Gleichwohl habe sich die Lage durch den Wegfall einer Kassenpraxis ein wenig verändert, räumt der Mediziner, der in Münster-Angemodde wohnt, ein. Doch auf die Veränderung werde reagiert, und das haben er und sein Team auch bereits mit Wolfgang Huth , der in der Stadtverwaltung für diesen Bereich verantwortlich ist, besprochen.

Absprachen mit Ärzten in Rinkerode

Geklärt sei zunächst, erklärt Edgar Kaup, dass es verbindliche Absprachen mit zwei Hausarztpraxen in Rinkerode gebe, inklusiver sogenannten Hausarztverträge, über die auch die Vertretung geregelt sei. Zudem arbeiteten Dr. Hans-Joachim Bührig, von dem Kaup die Praxis vor rund zehn Jahren übernommen hatte, sowie ein weiterer Mediziner „im Hintergrund mit“. Kaup: „Wir übernehmen selbstverständlich die älteren Menschen, die nicht mehr mobil sind.“

Das sei der derzeitige Stand, aber damit seien die Zukunftsaussichten noch nicht erschöpft. Zunächst einmal sei Weiterbildung in der Praxis an der Drosselgasse schon länger ein Thema. „Verah“ – die Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis, die auch Hausbesuche machen kann – ist einer der Bausteine. Seine Praxis sei als „Akademische Lehrpraxis“ anerkannt.

Zweiter Arzt in der Praxis

Ein weiterer: Kaup will einen weiteren Allgemeinmediziner in der Praxis einstellen, der später dann womöglich in einer Praxisgemeinschaft mit ihm an der Drosselgasse arbeiten könnte. Die Räumlichkeiten gäben das „Job-Sharing“ her. Das sei zudem nicht nur der Gesundheit der Mediziner, sondern auch der der Patienten förderlich. „Ich kümmere mich jetzt zeitnah darum“, sagt der Arzt. Denn „Mit einer solchen Gemeinschaftspraxis wäre allen gedient.“ Eine entsprechende Stellenanzeige sei mit Unterstützung der Stadt geschaltet worden. Die Gespräche mit Wolfgang Huth sollen nach den Osterferien fortgesetzt werden, so der 51-jährige Edgar Kaup. „Ich habe Hilfe, aber das muss noch mehr werden.“ Das ein weiterer Allgemeinmediziner im Dorf eine komplett neue Praxis eröffnet, hält Kaup für wenig wahrscheinlich, zumal der Bedarf rechnerisch gedeckt sei, da die Kassenärztliche Vereinigung nicht nur den einzelnen Ort in den Fokus nehme, sondern auch das Umland.

Demnächst gebe es neue Fakten. Und bis dahin gelte: „Die Welt geht hier diesbezüglich nicht unter.“ Und an den Fakten solle man sich orientieren. Alles andere könne zu unnötigen Verunsicherungen führen.