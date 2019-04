Zwei Autos sind am frühen Montagmorgen auf dem Osttor zusammengestoßen. Gegen 5.20 Uhr wollte nach Polizeiangaben ein 35-jähriger Warendorfer von der Landesstraße 586 nach links in den Herkulesweg abbiegen. Dabei stieß er mit den Auto einer 42-Jährigen aus Ahlen zusammen, die in Richtung Sendenhorst fuhr.

Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die stark beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Unfallstelle.