Ran an die Kartoffeln . . .

Gummistiefel sind genau die richtige Wahl, um an diesem Morgen in die Schule zu gehen. Richtig gelesen – dieser Vormittag ist nicht wie jeder in der Montessori-Mondklasse der Kardinal-von-Galen-Grundschule. Denn es geht auf den Acker von Walter Niestert, um dort Kartoffeln anzubauen. „Gala“ heiß die Auserwählte, die einen guten Ertrag bringt und eine hohe Speisequalität hat.

Projekt „Kids an die Knolle“

Zur Verfügung gestellt wurden die Kartoffeln vom Deutschen Kartoffelhandelsverband im Rahmen des Projekts „Kids an die Knolle“, erzählt Klassenlehrerin Ilka Nüßing . Vor knapp zwei Jahren war die Lehrerin mit ihrer Klasse bereits beim Spargelstechen. „Und die Kinder waren regelrecht begeistert. Wir müssen ihnen näherbringen, wo unsere Lebensmittel herkommen“, meint sie. „Das wissen viele heute gar nicht mehr.“ Ob der Spargel auf dem Baum, am Strauch oder in der Erde wächst haben sie dann hautnah erleben können. So war es auch naheliegend, sich nun mit der Kartoffel, „unserem Hauptnahrungsmittel,“ zu befassen.

So wird’s gemacht: Walter Niestert zeigt, wie die Kartoffeln in die Erde müssen. Foto: Anke Weiland

Landwirt Walter Niestert, dessen Tochter die „Mondklasse“ besucht, hat sich gerne bereiterklärt, den Kindern den Kartoffelanbau näherzubringen. Obwohl er sonst auf seinen Feldern nur Futterpflanzen, vorzugsweise Mais, für seine Viehwirtschaft aussät, hat er ein kleines Stück Acker zur Verfügung gestellt, das sich mit dem sandigen Boden eignen müsste, und sich über den Kartoffel-Anbau schlau gemacht.

„ Kartoffeln wachsen nicht im Supermarkt. Kartoffeln wachsen nicht im Supermarkt. “ Landwirt Walter Niestert

„Kartoffeln wachsen ja nicht im Supermarkt“, schmunzelt Niestert zu Beginn seiner Erklärung und hat auch noch ein paar „rote“ Kartoffeln zum Anbau mitgebracht.

Der Streifen auf dem Acker ist bereits aufgelockert worden, denn sonst braucht es viel Kraft, den Spaten in die feste Erde zu bringen. Das wurde vor Ort zunächst eindrucksvoll ausprobiert. „So kann die Pflanze die Wurzeln auch leichter in die Erde bekommen“, fügt Niestert an. Er zeigt den Mädchen und Jungen die Reste der Kulturen, die zuvor für Nährstoffe im Boden gesorgt hatten.

Das Pflanzfeld ist abgesteckt. Foto: Anke Weiland

„Düngen muss man Kartoffeln eigentlich schon, sie brauchen viel Nährstoffe“, weiß der Landwirt. Doch da auf dem Feld zuvor Mischkulturen angebaut worden waren, sollte genug Nahrung für die Knollen im Boden sein. Nun heißt es: Ran an die Kartoffeln. Doch aufgepasst: Einfach so kommen die Knollen nicht in den Boden. Die Kinder lernen, vorher genau zu schauen, wo bereits „Augen“ zu sehen sind. Auf der gegenüberliegenden Seite der Kartoffel bilden sich dann die Wurzeln. „Diese ‚Augen‘ müssen nach oben gelegt werden, denn dort treibt die Kartoffel aus“, beschreibt Niestert. „Sonst ist die Welt für die Kartoffel verkehrt.“ Und sie brauche länger, um anzugehen. Die Saatkartoffel dient der Pflanze als Nährstoffspeicher, danach zieht sie die Nährstoffe aus dem Boden.

Für jedes Kind ein Namensschild

Und bei dem Legen der Kartoffeln müssen die Schüler auch einen gewissen Abstand – 30 Zentimeter mindestens – einhalten. Gut, dass Walter Niestert alles gut vorbereitet hat: Für jedes Kind gibt es ein Namenschild, in zwei Reihen werden die Kartoffeln nacheinander gelegt. Dann wird noch etwas Erde angehäuft, so dass die Knollen bedeckt sind. Und jetzt ist die Natur erstmal am Zug.

Natürlich muss die „Mondklasse“ immer wieder nach dem Rechten sehen, etwas Erde anhäufen und auch Unkraut jäten. „Das ist ganz wichtig, damit die Kartoffelpflanze eine Chance zum Wachsen hat“, so Nietstert. Und er verspricht: „Beim ersten Mal komme ich mit, damit nicht aus Versehen die falsche Pflanze rausgezupft wird.“

Die richtige Wahl ist wichtig. Foto: Anke Weiland

Damit die Kinder auch sehen können, was sich unter der Erde tut, nimmt Ilka Nüßing zwei Kartoffeln mit in den Klassenraum. Die werden auf der Fensterbank in einen Eimer, der ein herausklappbares Guckloch hat, eingesetzt und dann beobachtet. Jetzt sind Feuchtigkeit und Wärme am Wichtigsten, damit die Pflanzen sich gut entwickeln.

Nach der Ernte, die je nach Wetterlage etwa im Juli sein wird, wird etwas Leckeres aus den Kartoffeln gekocht.