Ein etwas ungewöhnlicher Unfall mit Fahrerflucht beschäftigte die Polizei am Mittwochnachmittag in der Bauerschaft Ahrenhorst. Gegen 15 Uhr befuhr nach Polizeiangaben ein 70-jähriger Albersloher mit seinem Ackerschlepper mit eingeklappter Feldspritze die Landesstraße 585 in Richtung Drensteinfurt. Dabei stieß das Gespann mit einem in Gegenrichtung fahrenden Betonmischer, der von einem 57-Jährigen aus Nordkirchen gefahren wurde, zusammen.

Pkw-Fahrer verfolgt Ackerschlepper

Durch die Kollision rissen Teile des Betonmischers ab und beschädigten zwei dahinter fahrende Autos. Der 70-jährige Fahrer des Ackerschleppers setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Ein 48-Jähriger aus Werne folgte dem Ackerschlepper mit seinem Pkw, bei dem die angehängte Feldspritze mittlerweile ausgeklappt war und über die gesamte Fahrbahn ragte. Beim Abbiegen auf einen Acker beschädigte die Feldspritze dann noch den Pkw des Fahrers aus Werne. Der 70-Jährige wurde schließlich auf dem Acker von der Polizei angehalten. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren, so die Polizei.