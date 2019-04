Alles neu macht der Mai, heißt es in einem alten deutschen Volkslied. Eine Devise, die sich in diesem Jahr auch der Sendenhorster Gewerbe- und Verkehrsverein auf die Fahnen geschrieben zu haben scheint. Während im Volkslied das erwachende Frühjahr besungen wird, hat der Gewerbeverein sich nicht nur entschlossen, in diesem Jahr ein neues Promenadenfest ins Leben zu rufen (die WN berichteten), sondern auch den traditionsreichen Maibaum zu erneuern.

Der alte Baum konnte schon im vergangenen Jahr nicht mehr aufgestellt werden, da das Holz in die Jahre gekommen war. Der etwa 13 Meter hohe Stamm hatte Risse bekommen. Und so wurde der „Tanz in den Mai“ durch ein „Fähnchenaufhängen“ an der Feuerwehr ersetzt. „Als dann wenige Tage später der Sturm und Unwetter tobten, war ich froh, dass der Baum sicher in seinem Winterquartier lag“, schmunzelt Sigrid Budt , Vorstandsmitglied des Gewerbevereins, im Rückblick. Dass der Holzbaum Risse bekomme, sei normal, erklärt Jörg Lilienbecker vom Gewerbeverein. Daher sei ein Holzbaum auch immer nur für vier bis fünf Jahre zugelassen und müsse dann ersetzt werden. Der Gewerbeverein geht nun einen anderen Weg. Er hat einen 8,50 Meter langen „Baum“ aus verzinktem Stahl durch den Sendenhorster Metallbaubetrieb von Guido Sudhoff herstellen lassen. Und weil damit natürlich auch die bislang verwendeten Schilder und der Mai-Kranz nicht mehr passten, mussten auch diese erneuert werden. „Für dieses Projekt hat sich Sigrid Budt unglaublich ins Zeug gelegt“, erklärt Lena Voges, Vorsitzende des Vereins, anerkennend. Und auch Christian Hölscher, Vorsitzender des Heimatvereins, der gemeinsam mit der Bürgerstiftung und der Stadt das Projekt unterstützt hat, zieht seinen Hut. „Ich war ja skeptisch, ob das klappt. Aber es hat funktioniert“, zollt auch er Anerkennung.

Der neue Baum wird etwa 300 Kilogramm wiegen. Damit er sicher steht, wurde statisch genau berechnet, wie er beschaffen sein muss und wo und wie die neuen Schilder und ein kleinerer Kranz an der Spitze angebracht werden können, berichtet Sigrid Budt. Und auch wenn der neue Baum, der etwa 3000 Euro kosten wird, teurer erscheint als ein Holzbaum (etwa 1200 Euro), werde er das sicher durch seine Lebensdauer und seine Wetterbeständigkeit schnell wieder hereinholen, ist sich das Vorstandsteam sicher. Schließlich müsse er nicht alle vier Jahr ersetzt werden.

Eine weitere Neuerung wird der neue Baum mit sich bringen. Denn der Baum kann nicht mehr mit langen Seilen und Muskelkraft in die Höhe gezogen werden. „Für das Aufstellen werden wir schon im Vorfeld einen Radlader nutzen“, erklärt Sigrid Budt. Dennoch ist die Sendenhorster Bevölkerung am Abend des 30. April aber zum „Tanz in den Mai“ ins Festzelt vor dem Rathaus eingeladen. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird der Maibaum dann geweiht, und die neuen Schilder werden montiert. Auch Bürgermeister Berthold Streffing werde einige Worte sprechen. Die Veranstaltung wird vom SG-Spielmannszug und der Stadt- und Feuerwehrkapelle musikalisch begleitet. Und traditionell wird auch die Volkstanzgruppe des Heimatvereins das Programm bereichern, zählt Lena Voges auf. Den Abend im Festzelt wird Bernd Wegmann mit seiner „Rollenden Disco“ begleiten, und natürlich ist für Essen und Getränke gesorgt.

Abschließend sei bemerkt, dass auch der alte Maibaum noch eine besondere Rolle an diesem Abend spielen wird. Zum Abschied wird er nämlich in Scheiben gesägt, die sich Interessierte dann gegen eine Spende mit nach Hause nehmen dürfen.