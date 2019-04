Während die Besucher in den Jahren zuvor meist die Wärme des Osterfeuers gesucht hatten, hielten sie an diesem Ostersonntag anfänglich eher Abstand. Ein herrlicher Frühlingstag bot Temperaturen, die den sonnigen Acker am Geschermannweg zur Sonnenterrasse werden ließen. Entfacht wurde das Osterfeuer von Pfarrer Clemens Lübbers und Mitgliedern der Landjugend, die das traditionelle Dorffest nicht nur organisiert, sondern auch die aufgeschichteten Tannen und Grünabfälle zuvor eingesammelt hatte. Wie Zunder brannte das durchgetrocknete Holz, das neben Sonnenschein für viel Wärme sorgte. Musikalisch begleitet vom Kolping-Blasorchester genossen die Besucher die Gemeinschaft, Gespräche und kühle Getränke, bis in den späten Abendstunden das Osterfeuer heruntergebrannt war.