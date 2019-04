Nur selber fliegen ist schöner

Schaut man zum ersten Mal durch eine „First-Person-View“-Brille ( FPV ), sollte man das im Sitzen tun. Insbesondere, wenn die Brille das Kamerabild einer Drohne wiedergibt, die mit bis zu 150 Stundenkilometern geflogen wird. Beim Start eines sogenannten Race-Copters hat man das Gefühl, innerhalb weniger Sekunden die Bodenhaftung zu verlieren und plötzlich über Baumwipfeln zu schweben. Das kann einen schon mal von den Füßen holen.

Christian Herbrich , bei vielen Alberslohern als „Herby“ bekannt, hat vor acht Monaten das Steuern von Race-Drohnen für sich entdeckt. „Seitdem beschäftige ich mich jeden Tag damit“, sagt der 56-Jährige, der sich selbst als Adrenalinjunkie bezeichnet. „Immer mit Vollgas am Himmel“, lautet sein Motto seit Kindheitstagen.

Seit Kindertagen Spaß am Fliegen

Begonnen hatte alles mit seiner Freundschaft zu Michael und Christoph Winkelmann , Thomas Tschirner, Stefan Pufahl und Torsten Schepers, mit denen er sehr früh die Leidenschaft fürs Modellfliegen teilte. „Wir haben uns in der Scheune bei Winkelmann eine Werkstatt eingerichtet, in der wir an allen möglichen Modellen getüftelt haben“, erinnert sich Christian Herbrich. „Mit dem Fahrrad ging’s dann zum Modellflugplatz an der Hohen Ward.“

Alles passt in den Kofferraum. Foto: Christiane Husmann

Später kam die Segelfliegerei dazu, und „Herby“ und einige seiner Freunde machten den Flugschein. Der ist dem Albersloher Drohnen-Flieger bei seiner neuen Leidenschaft auch heute dienlich. Nicht nur, was die Koordination, sondern auch verschiedene Reglementierungen angeht. Beim Fliegen von Drohnen gelten klare Maßgaben. „Bei einem Abfluggewicht von unter 250 Gramm darf ich mit der Brille alleine bis zu 50 Meter hoch fliegen“, weiß der Drohnenflieger. „Wohngebiete, Menschenansammlungen, Bundesstraßen, Industrieanlagen und ähnliches dürfen grundsätzlich nicht überflogen werden. Ein Abstand von 100 Metern muss eingehalten werden, es sei denn, man hat eine Sondergenehmigung“, erklärt Christian Herbrich einige der gesetzlichen Vorgaben.

Im Wald von Winkelmann haben er und Hundedame „Mali“ den nötigen Raum und die Ruhe, um Race-Copter fliegen lassen zu können. „Das muss man üben, üben, üben“ weiß der Albersloher – insbesondere das Sehen durch die FPV-Brille, mit der aus der „Ich“-Perspektive gesteuert wird.

Technik muss beherrscht sein

Neben dem Fliegen der Race-Copter kommt viel technischer Hintergrund hinzu. „Dabei geht’s um Funk- und Datenübertragung, Video/Audio, Telemetrie und einiges mehr. Es macht Spaß, sich damit zu beschäftigen“, sagt der Drohnenflieger, der eher zufällig an den Sport geriet: „Ich habe meiner Freundin aus Spaß 50 Euro in die Hand gedrückt und sie gebeten, mir davon eine Überraschung zu kaufen. Sie kam mit einer kleinen Drohne zurück.“

Mittlerweile hat er acht Race-Drohnen. „Die müssen nicht teuer sein“, findet Christian Herbrich. „Man kann sich schon für zehn bis zwölf Euro eine Drohne kaufen, um zu schauen, ob das überhaupt was für einen ist.“ Die könne man dann weiter optimieren. „Meine Drohnen baue ich mir gerne aus Modulen selber zusammen“, sagt der Tüftler, bevor er sich seine FPV-Brille aufsetzt und im Campingstuhl neben „Mali“ Platz nimmt.

Mit einem Summen hebt der Race-Copter ab und wird mit Geschick und hohem Tempo zwischen die Bäume und über die Wipfel des Privatwaldes geschickt. Als Zuschauer möchte man sich fast die Hände vor die FPV-Brille halten, weil man meinen könnte, gleich vor einen Baum zu prallen oder vom Himmel zu fallen.

Das ist unbegründet. Präzise fliegt die Drohne über einen Bach, bleibt abrupt in der Luft stehen und flitzt dann weiter. Beim Blick durch die Brille könnte der Betrachter meinen, eine Libelle zu sein. Eine faszinierende Perspektive mit Balanceakt, die man gerne im Sitzen genießt.