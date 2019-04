Mühelos durch das Münsterland

Mal schnell nach Münster oder über schöne Wege durch die Natur? Und das mit dem Gefühl von dauerhaftem Rückenwind? Die Stadt hat dem Hotel-Restaurant Geschermann zwei neue E-Bikes zur Vermietung übergeben, die aus Mitteln der Sparkassengewinnausschüttung finanziert wurden. Für Bürger und Touristen eine schöne Möglichkeit, gegen eine geringe Leihgebühr die schöne Parklandschaft des Münsterlands mit flotter Pedale zu erkunden.

„Damit wird einem Wunsch vieler Albersloher Bürger entsprochen, nach dem großen Erfolg des E-Bike-Verleihs in Sendenhorst im vergangenen Jahr auch für Albersloh ein solches Angebot zu schaffen“, erklärt Bürgermeister Berthold Streffing . Im Rahmen des Förderprojektes „8PLUS VITAL.NRW“ hatte die Stadt zwei E-Bikes kostenfrei erhalten, um diese an Bürger, Touristen und Mitarbeiter gegen eine geringe Ausleihgebühr von fünf Euro pro Tag pro zu vermieten. Ziel sei es, durch das günstige Angebot möglichst vielen Menschen im Kreis Warendorf das Thema E-Mobilität näher zu bringen und sie für die Nutzung von E-Bikes zu interessieren.

Mieträder sind begehrt

Mit Start der Fahrradsaison im April 2018 wurden die zwei E-Bikes im Rathaus in Sendenhorst verliehen. „Die Vermietung ist sehr erfolgreich verlaufen: Jedes E-Bike wurde bis Ende 2018 an rund 64 Tagen ausgeliehen“, erklärt die Stadt und weist darauf hin, dass ab sofort in beiden Ortsteilen der E-Bike-Verleih zu den gleichen Konditionen angeboten wird.

Plakate und Flyer weisen auf die beiden Fahrräder der neuen Generation, die als wartungsarm und pflegeleicht gelten, für den Ortsteil Albersloh hin.

Schöne Ausflüge in die Umgebung

„Man kann wunderbar von hier aus starten“, erklärt Bürgermeister Berthold Streffing und verweist auf das gut ausgebaute Radwegenetz rund um Albersloh. „Da bietet sich jeden Tag eine neue Tour mit schönen Ausflugszielen an“, freut sich Annette Görlich von der Wirtschaftsförderung der Stadt. „Das ist nicht nur für die Albersloher Bürger, sondern auch für unsere Hotelgäste ein attraktives Angebot“, ergänzt Beatrix Geschermann.

► Erforderlich ist eine Reservierung der Räder über das Hotel-Restaurant Geschermann, ✆ 0 25 35/218. Die maximale Mietdauer beträgt drei Tage. „Die E-Bikes der neuen Generation haben im Eco-Modus etwa eine Reichweite von 80 Kilometern“, erklärt Annette Görlich. Nicht nur Münster, sondern auch Warendorf, Hamm oder Beckum könnten so zu Zielen werden, die man bequem an einem Tag erreichen kann.