Freund und Verbündeter

„Konrad“ und „Motte“ sind regelmäßig im St.-Josefs-Haus Albersloh zu Gast. Im richtigen Leben heißen sie Michael Westermeier und Isabel Oestreich und sind von Beruf Clowns. Der Förderverein des St.-Josefs-Hauses macht es möglich, dass zwei Mal im Jahr ein Clowns-Duo die Bewohner besucht: Gruppenbesuch im Café oder in der Tagespflege, aber auch Einzelbesuche in den Appartements. Der Clown bringt ein Stück Lebensfreude, Kindheitsglück und Unbeschwertheit ins Haus. In vielen Kinderkliniken ist das (fast schon) selbstverständlich – in Altenpflegeheimen nicht. Was das Besondere der Clownsbesuche bei alten Menschen ist, darauf gibt Michael Westermeier Antworten.

Warum kommt der Clown bei jungen wie alten Menschen gut an?

Michael Westmeier : Der Clown ist freundlich und positiv besetzt. Er gehört weder zur Familie noch zu den Mitarbeitern der Einrichtung. Er darf sich auch mal daneben benehmen oder peinlich sein, ohne dass es schlimme Folgen hat. Er ist ein Verbündeter.

Was ist bei der Clownsvisite im Altenheim anders als in einer Kinderklinik?

Westmeier: Ich bewege mich langsamer und spreche langsamer. Manchmal dauert es ein wenig, bis sich Bewohner im Altenheim auf den ungewohnten neuen Besucher einstellen und sich orientieren. Diese Zeit lasse ich gerne, denn der Bewohner soll den Moment mit dem Clown in seinem Tempo genießen können.

Wo knüpfen Sie an, wenn Sie Bewohner im Altenheim als Clown besuchen?

Westmeier: Wir sind als Clown oft als Mann und Frau unterwegs. Unser Zugang zu den Menschen ist: genau hingucken, hinspüren und fragen. Was nehme ich wahr? Wie ist die Situation? Wie geht es dem Bewohner? Manchmal muss man auch etwas ausprobieren, wenn Menschen in ihren Ausdrucksmöglichkeiten sehr reduziert sind.

Wie schaffen Sie in solchen Situationen einen Zugang?

Westmeier: Musik ist immer ein guter Türöffner. Im St.-Josefs-Haus hatten wir die Gitallele, eine Mini-Gitarre, dabei. Manchmal nehmen wir auch Kazoo, Rassel, Mundharmonika, Akkordeon oder die eigene Stimme. Bunte Luftballons sind auch gut geeignet: Sie schweben langsam in der Luft, sie sind leicht, tun nicht weh und erinnern viele Menschen an ihre Kindheit.

Ihre Handpuppen in Tierform haben den Bewohnern in Albersloh besonders viel Freude gemacht. Worin liegt das Geheimnis?

Westmeier: Viele Bewohner hatten früher selbst Haustiere. Daran lässt sich immer gut anknüpfen mit unserem Hund „Arthur“ oder dem Ziegenbock „Theo“. Jedes Tier hat eine eigene lustige, auch etwas schräge Geschichte. Über die Handpuppen ist es möglich, Körperlichkeit und Nähe zu schaffen: Streicheln, drücken und in den Arm nehmen geht mit Tieren viel selbstverständlicher und tut vielen alten Menschen spürbar gut. Man kann es an den entspannten und lächelnden Gesichtern ablesen.

Ist Clown sein so lustig und leicht, wie es für die Zuschauer aussieht?

Westmeier: Lustig sein kostet richtig Kraft, wenn man mit hoher Präsenz, Aufmerksamkeit und Zuwendung für die Menschen da ist. Aber es gibt auch viel zurück, wenn sich Menschen öffnen, sich aus einer Wolke von Düsternis lösen und lächeln.